Non ha convinto Pioli, futuro in bilico: “Rischio De Ketelaere bis”

A Milanello c’è ancora lo spettro del fallimento del belga e si inizia a vociferare di un “De Katelaere bis”.

I rossoneri stanno attraversando un momento delicato dentro e fuori dal campo, con Pioli che punta allo Slavia per trovare certezze e continuità di risultati che manca ormai da un mese a questa parte. La squadra sta preparando il quarto d’andata di Europa League mentre la dirigenza è già al lavoro per capire chi rimarrà in rossonero la prossima stagione. Negli scorsi giorni Rafa Leao ha giurato amore al diavolo, affermando che il suo futuro sarà a Milano.

Se il portoghese non è mai stato in dubbio, a meno di offerte faraoniche dal PSG come sostituto di Mbappè, non si può dire lo stesso per tutta la rosa e questi ultimi mesi saranno cruciali per la dirigenza per capire come muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita. A preoccupare particolarmente è un neo acquisto che non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore e, visto l’investimento fatto in estate, a Milanello si inizia a vociferare di uno caso Charles De Ketelaere, come riportato da Tuttosport.

De Ketelaere 2.0?

E’ ancora presto per affermarlo con certezza ma fino a qui la campagna in rossonero di Samuel Chukwueze è stata tutto fuorché positiva. Il nigeriano è sbarcato in rossonero nell’ultima sessione estiva di mercato e su di lui c’erano grosse aspettative, con il Milan che ha sborsato 20 milioni per strapparlo al Villareal. Con gli spagnoli, l’anno scorso in 50 presenze, il 24enne ha fatto registrare 16 gol e 12 assist, una produzione che fin qui in Italia non ha minimamente mostrato, essendo fermo a due gol e un assist in 21 presenze.

Chukwueze ha 60 giorni per dimostrare di meritare il rossonero (LAPRESSE) – spaziomilan.it

Il suo rendimento negativo non è certo una scoperta di questi giorni ma, adesso, la società si aspetta un contributo da parte del giocatore per dimostrare che merita di stare in rossonero anche in futuro. La concorrenza di un ottimo, fino a qui, Pulisic non ha reso vita facile all’ex Villareal che però non ha mai brillato quando gli è stata data un’occasione. Ad oggi, l’unico motivo per cui i tifosi si ricordano della sua stagione è il gol del vantaggio a Newcastle che ha permesso al Milan di piazzarsi terzo nel girone di Champions, potendo così giocare l’Europa League.

Questi ultimi mesi di stagione saranno cruciali per il nigeriano, con la dirigenza rossonera che sarà chiamata una decisione importante riguardo il suo futuro già in estate se dovesse continuare così. Dopo il caso De Ketelaere, i rossoneri non vogliono essere costretti a rinunciare a un altro investimento importante dopo solamente una stagione.