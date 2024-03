Okafor è pazzo per il Milan: le sue parole fanno sognare i tifosi

Okafor ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Trasfermarkt dove ha parlato del suo percorso al Milan fino ad oggi. Le sue parole fanno piacere ai tifosi.

Il Milan deve affrontare una settimana importante. Il primo big match sarà quello di stasera all’Olimpico contro la Lazio, gara importante per il campionato e per consolidare quel terzo posto in classifica. Dall’altra parte giovedì sera a San Siro i rossoneri saranno impegnati Europa League nella gara d’andata contro lo Slavia Praga. La sfida contro i cechi è valida per la qualificazione ai quarti di finale della competizione europea. Il Milan quest’anno è stato colpito da tanti infortuni che hanno un po’ destabilizzato le prestazioni della squadra, i giocatori che sono stati costretti a restare fuori dal rettangolo di gioco sono stati diversi, compresi anche gli acquisti arrivati quest’estate. Un esempio è Noah Okafor arrivato a Milano durante la scorsa sessione estiva dal Salisburgo.

Okafor non ha potuto dimostrare al meglio le proprie capacità. Nonostante i tre gol importanti contro Cagliari, Lazio e Monza, oltre all’assist in Champions League contro il Newcastle per il gol di Chukwueze, per il giocatore questa è sicuramente un’annata fin qui sfortunata. Il classe ’99 è uscito malconcio dalla sfida con il Monza e questa per lui è la seconda lesione nel corso di questa stagione.

Okafor e le parole al miele per il Milan: l’intervista

L’attaccante svizzero in questi giorni ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Trasfermarkt dove ha parlato del suo arrivo al Milan, della stagione in rossonero e non solo: “Sono arrivato in Italia con un piccolo infortunio, quindi inizialmente sono rimasto ad allenarmi lontano dalla squadra, che era in tournée negli Stati Uniti”.

Nel corso dell’intervista Okafor ha commentato l’inizio del suo percorso in rossonero. All’inizio, infatti, ha svelato un retroscena interessante, infatti il giocatore ha rivelato che il Milan lo aveva già contatto dopo la partita di Champions League, quando segnò contro nella fase a gironi 2022/23. Inoltre la trattativa si sarebbe già potuta concludere durante il mercato invernale però poi non fu così. L’attaccante ha poi aggiunto: “Avevo altre opzioni ma sono stato affascinato fin da subito dal Milan. Per me è un grande passo in avanti, non bisogna dimenticarlo ma ho grande fiducia in me stesso”.

Poi il giocatore ha dichiarato di essere affezionato già da prima ai colori rossoneri: “Io prendevo sempre il Milan a Pro Evolution Soccer (ride ancora, ndt). Avevano i migliori calciatori in rosa, ha vinto la Champions League per 7 volte. Come potevo non ammirarlo?”. Quando si parla poi di obiettivi futuri, Okafor ha chiarito che il suo obiettivo da bambino era proprio quello di raggiungere un livello di squadra così alto e adesso che ha raggiunto l’intento vorrebbe essere libero di giocare libero senza infortuni. Poi ha commentato anche il suo ruolo all’interno della rosa di Stefano Pioli: “Sul ruolo? Mi sento un’ala sinistra ma lì c’è Rafael e devo aver pazienza, ma mi vedo bene anche come seconda punta”.