Pioli esalta Leao: “Ha tutto per essere un campione”, poi sull’Europa League

Il Milan di Stefano Pioli raggiunge i quarti di finale di Europa League grazie alla doppia vittoria contro lo Slavia Praga.

Dopo il 4 a 2 dell’andata, il Milan di Stefano Pioli centra la qualificazione ai quarti di Europa League grazie alla vittoria esterna sullo Slavia Praga per 1 a 3. I rossoneri archiviano il tutto nel primo tempo quando, come a San Siro, l’avversario rimane in 10 a causa di un’espulsione diretta per un intervento ai danni di Calabria. I rossoneri perdono il proprio estremo difensore Mike Maignan, infortunatosi dopo un contrasto nella propria area di rigore. Sul taccuino dei marcatori ci finisco Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Milan che dovrà fare a meno di Tomori per l’andata dei quarti, a causa della squalifica.

Slavia Praga-Milan, le parole di Pioli

Grazie alla doppia vittoria sullo Slavia Praga, il Milan accede ai quarti di finale di Europa: i rossoneri sapranno il prossimo avversario nella giornata di domani, quando a Nyon, alle ore 13:00, verrà sorteggiato il tabellone che ci accompagnerà fino alla finale della Dublin Arena a Dublino, in programma mercoledì 22 maggio alle ore 21:00.

Al termine della partita, ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico rossonero Stefano Pioli, per analizzare la partita e complimentarsi con i suoi ragazzi per il passaggio del turno:

Abbiamo gestito meglio la superiorità numerica rispetto alla gara d’andata. In 11 contro 11 è stata inizialmente una partita complicata, ma comunque ci hanno lasciato degli spazi per colpire. I numeri di Leao, Loftus-Cheek e Pulisic? È un momento positivo per noi, questi tre giocatori hanno qualità e devono raggiungere questi numeri perché ne hanno le capacità. Stiamo bene, adesso pensiamo alla gara di domenica con il Verona.

Sui numerosi impegni delle ultime settimane:

Cercheremo di sfruttare al meglio la sosta. Affrontare Rennes e Slavia Praga non è stato facile. La cena con la società? È stato un incontro che ho apprezzato tanto perché mi ha fatto un regalo per le 100 vittorie raggiunte con il Milan. Ma in questo momento bisogna rimanere concentrati sul campo e su quello che bisogna fare.

Sulle condizioni Leao e sui numeri dell’ultimo periodo:

È questo il Leao migliore? Dipende da lui, ha tutto per diventare un campione. Mi auguro che sia così forte mentalmente da avere questa continuità per continuare ad incidere.

Sull’eliminazione dell’Inter in Champions League e sul futuro europeo della squadra rossonera: