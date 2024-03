Pioli esulta, il giornalista non ha dubbi: “Il grande acquisto è già in rosa”

La regina dello scorso mercato estivo può tirare le somme sui nuovi arrivati, fra chi si è preso il suo posto da protagonista del Milan e chi, invece, ancora deve sbocciare alla corte di Pioli.

Fresca di roboante vittoria in Europa League e pronta alla sfida di domenica contro il Verona, il Milan può respirare e tornare ad apprezzare di nuovo il sereno. Quella che sembrava essere una stagione di bassi più che di alti, sta ora dando i suoi frutti. E, con essa, chiaramente anche tutti gli acquisti che la dirigenza ha fatto in estate.

I Rossoneri sono stati salutati da tutti come la squadra regina dello scorso mercato estivo. Tanti, infatti, i rinforzi nuovi a servizio di Stefano Pioli. Alcuni hanno dato subito prova del proprio talento e della propria capacità di cambiare gli equilibri della squadra. Altri, invece, hanno faticato di più ad imporre la propria presenza in campo.

Fra quest’ultimi, in particolare, c’è un giocatore che si sta facendo attendere parecchio. Tra speranze e ripensamenti, c’è però chi non ha dubbi sul suo talento ed è pronto a vederlo sbocciare pienamente il prossimo anno.

Pioli: l’asso nella manica lo hai già

Giunti a marzo, si sa: è tempo di bilanci. Ed è proprio quello che ha fatto Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset che, ospite a Tutti in the Box, trasmissione calcistica in onda sulla piattaforma social Twitch, ha commentato il rendimento dei giocatori giunti al Milan quest’estate.

Fra i diversi nomi di cui ha parlato, il giornalista si è soffermato su un talento che, sino ad ora, non ha dimostrato la sua stoffa. Si tratta di Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano giunto lo scorso luglio dal Villarreal.

Il numero 21 rossonero non è riuscito a convincere i tifosi: per lui, sino ad ora, solo 23 partite totali disputate in quattro competizioni, con due gol e un assist all’attivo. Eppure Sabatini non ha dubbi:

Quando il Milan lo ha comprato, ho detto: ok, nigeriano, 20 anni e viene dal Villarreal. Villarreal ha 50mila abitanti come Montecatini e Monsummano… Un nigeriano, di 20 anni che arriva dal Villarreal, quando arriva a Milano per sei mesi non capisce neanche dove si trova. Chukwueze lo vedrete l’anno prossimo. Per me Chukwueze l’anno prossimo sarà il grande acquisto del Milan.

C’è fiducia per il classe 1999. In fondo, l’età e le vecchie abitudini giocano tutte a suo favore. Dopo una prima stagione di rodaggio, dunque, la permanenza può essere in discesa. E il terreno, così, può farsi veramente fertile, dando finalmente prova del suo vero talento.