Pioli nella storia del Milan: solo Ancelotti prima di lui

Giornata storica per Stefano Pioli che entra ancor di più nella storia del Milan. Solo Carlo Ancelotti c’era riuscito prima di lui.

Obiettivo portato a termine per il Milan, che a San Siro batte l’Empoli per 1-0 e sale momentaneamente al secondo posto in classifica. Prova sufficiente dei Rossoneri che senza troppi sforzi hanno la meglio sui toscani, soffrendo nel finale, e arrivano così del tutto sereni alla sfida di giovedì contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca, dove, forti del 4-2 dell’andata, bisognerà gestire il vantaggio per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Diavolo che dopo la Lazio all’Olimpico, ha la meglio di misura anche sull’Empoli. Può sorridere quindi Stefano Pioli che sale per il momento in seconda posizione, ma non solo. Il numero due quest’oggi non è infatti solo relativo alla posizione in classifica (in attesa della Juventus) o alle vittorie di fila in campionato, ma anche ad un importante record che permette al tecnico parmense di entrare nella storia del club rossonero.

La vittoria di oggi contro l’Empoli porta infatti Pioli nell’olimpo dei migliori allenatori del Milan, permettendogli di raggiungere un primato che fin ad ora apparteneva unicamente a Carlo Ancelotti, di certo non l’ultimo degli arrivati quando si parla di guide tecniche.

Pioli fa 351 punti in Serie A con il Milan: raggiunto Ancelotti

Con i tre punti portati a casa quest’oggi, Pioli totalizza ben 351 punti sulla panchina del Milan in Serie A. Nell’era dei tre punti solo Ancelotti aveva raggiunto tale traguardo, che evidenzia ulteriormente l’ottimo lavoro svolto in questi anni dal tecnico ex Lazio ed Inter. Nonostante le tante (a volte troppe) critiche Pioli non ha mai sfigurato e anche i dati lo dimostrano, intanto nel post partita della gara contro l’Empoli ha voluto parlare ai microfoni di DAZN della sua avventura al Milan e di tutte le emozioni che sta vivendo:

Quello che sto vivendo in questi anni al Milan è qualcosa di davvero eccezionale. Da quando sono arrivato a Milanello ho sempre dato tutto e ho ricevuto tantissimo, a volte anche critiche. Sono molto felice e spero che tutto questa possa durare ancora a lungo.

Le parole di Pioli confermano tutta la sua gioia nel sedere sulla panchina del Milan, con il quale sta vivendo emozioni indescrivibili. Al momento il suo futuro è un’incognita, ma di certo la sua volontà è quella di restare in rossonero il più possibile.