Rinnovo Camarda, ansia per i tifosi rossoneri: le ultime

Si complica il rinnovo del giovanissimo attaccante del Milan Francesco Camarda ed i tifosi si impensieriscono.

In questa stagione il Milan e tutti i suoi tifosi hanno imparato a conoscere il giovanissimo attaccante Francesco Camarda. Il classe 2008 sta stupendo con i suoi gol il campionato di Primavera 1 e nel periodo in cui la prima squadra ha avuto problemi con gli infortuni nel reparto avanzato è stato convocato ed ha esordito a San Siro contro la Fiorentina.

Nel weekend successivo ha giocato altri 5 minuti con la formazione di mister Pioli. In tutto appena 12 minuti, ma che per un giocatore così giovane significano molto. Il Milan è consapevole di avere in squadra un futuro campione e vuole blindarlo, ma nell’ultimo periodo si è complicato il rinnovo di Camarda.

Milan, le big europee su Camarda

Nella giornata di domani Camarda compirà 16 anni e sarà libero di firmare il primo contratto da professionista con qualsiasi squadra. Come riportato da SportMediaset il Milan lo vorrebbe blindare, ma il club ed il giocatore non hanno ancora trovato l’accordo che soddisfi entrambe le parti.

Inoltre, il giocatore è seguito da molte squadre: tra queste Inter, Juventus e Roma in Italia e Borussia Dortmund e Manchester City all’estero.

Nel caso in cui Camarda decida di intraprendere un percorso diverso da quello rossonero, l’opzione più probabile sarebbe quella di un trasferimento in Germania o in Inghilterra. I tedeschi del Borussia Dortmund lo inserirebbero nelle loro giovanili per farlo crescere come hanno fatto con i più grandi talenti sbocciati in giallonero, da Aubameyang a Pulisic. Sponda Manchester, invece, il classe 2008 potrebbe crescere con i più grandi talenti inglesi oppure potrebbe essere ceduto in prestito ad uno dei club appartenenti al City Football Group. In quest’ultimo caso potrebbe tornare in Italia tra le fila del Palermo.

Francesco Camarda ha messo a segno oltre 500 gol con le giovanili del Milan e in questo campionato di Primavera 1 ha fatto registrare 6 gol e 2 assist in 22 presenze. Inoltre, ha segnato 3 gol molto importanti che hanno permesso alla sua squadra di superare il girone di UEFA Youth League. Infatti, i rossoneri dovranno sfidare il Real Madrid nei quarti di finale della competizione. I gol del classe 2008 saranno molto importanti da qui al termine della stagione in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Per capirlo ci sarà da aspettare ed il Milan e tutti i suoi tifosi sperano che Camarda rimanga in rossonero.