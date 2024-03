“Sbagliato ripensarlo”, Pioli non ci sta: messaggio prima di Lazio-Milan

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto Stefano Pioli.

Alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, scenderanno in campo Lazio e Milan, match che aprirà la 27° giornata di Serie A. Biancocelesti e rossoneri arrivano al match con un morale basso, visti i risultati degli ultimi due turni di Campionato: la Lazio di Maurizio Sarri arriva da due sconfitte consecutive, mentre il Milan di Stefano Pioli nelle ultime due partita ha totalizzato un punto, contro l’Atalanta. Ai fini della classifica, il Milan ha bisogno di punti per mantenere il terzo posto in classifica, mentre la Lazio ha bisogno di punti per entrare in zona Europa.

Rossoneri che dovranno fare attenzione anche alla questione diffidati, con 4 giocatori che rischiano il turno di squalifica la prossima giornata, contro l’Empoli, qualora scattasse il cartellino giallo: Florenzi, Loftus Cheek, Musah e Leao, con a rischio anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Lazio-Milan, le parole del tecnico rossonero

Nel pre-partita di Lazio-Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto Stefano Pioli, tecnico rossonero. Queste le sue parole a pochi minuti dall’inizio del match, sulle condizioni di Theo Hernandez, che nell’allenamento di rifinitura di ieri ha rimediato una botta al piede sinistro:

Theo sta bene, era una botta e oggi può giocare dall’inizio.

Sull’approccio alla gara, dopo il pareggio della scorsa settimana contro l’Atalanta. In quell’occasione, dopo il vantaggio iniziale di Leao, la Dea aveva pareggiato i conti con il rigore realizzato da Koopmeiners:

Tutte le partite sono molto importanti, oggi è sbagliato ripensare all’Atalanta: la Lazio è un altro avversario, servirà una bella prestazione. La squadra ha bisogno di punti.

Sulle condizioni di Leao:

Stamattina gli ho chiesto come stava e mi ha risposto che stava bene, però la partita comincia fra poco.

Il portoghese è tornato al gol proprio nella partita contro i bergamaschi, nello scorso turno di Campionato, dopo 5 mesi dall’ultima volta: Leao è salito così a 4 gol in Campionato. Una cifra bassa se si pensa che in estate ha rinnovato il proprio contratto con il club rossonero, che gli ha alzato l’ingaggio e gli ha consegnato la maglia numero 10.

Nelle ultime uscite, l’esterno portoghese sembrerebbe aver migliorato la propria condizione e le proprie prestazioni, grazie anche un feeling ritrovato con il compagno di fascia, Theo Hernandez. Ma i suoi numeri devono certamente crescere, anche per aiutare la squadra e provare a togliersi qualche soddisfazione per il finale di stagione.