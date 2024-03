Scudetto contro il Milan? Il messaggio di Calhanoglu

L’ex centrocampista rossonero risponde ai tifosi in merito alla vittoria dello Scudetto nel Derby di Milano.

Il Milan è reduce da una vittoria di fondamentale importanza per il raggiungimento della seconda posizione in Serie A ai danni della Juventus. I rossoneri sono riusciti ad avere l’ultima parola sulla Lazio per zero a uno, il successo ottenuto allo Stadio Olimpico è stato molto discusso dagli appassionati di calcio italiano. Infatti, l’incontro è stato chiaramente condizionato da decisioni arbitrali che non hanno trovato alcuna approvazione, anche dal designatore Rocchi che ha deciso di fermare il direttore di gara Di Bello per un mese. Tre espulsioni e perdita totale del controllo della direzione, tutto questo ha scatenato le polemiche nei confronti del fischietto di Brindisi.

Messa da parte la modalità della vittoria conquistata ai danni della formazione biancoceleste, i rossoneri possono sorridere in vista del futuro. La squadra meneghina ha inviato chiari segnali che sono stati graditi dal popolo di fede milanista, come l’incisività di un giovane dal calibro di Okafor che, nonostante subentri quasi sempre a gara in corso, riesce a dimostrare il proprio valore. Inoltre, i lombardi possono sorridere per il ritorno di Fikayo Tomori sul rettangolo di gioco che garantirà maggiore serenità in vista dei futuri impegni.

Vittoria Scudetto contro il Milan, la risposta di Calhanoglu

Dopo aver abbandonato le speranze Scudetto, al Milan non resta altro che provare a trionfare in Europa League. I rossoneri, attualmente agli ottavi di finale della competizione, hanno tutte le carte in regola per alzare il trofeo europeo che manca nella ricca bacheca. Tuttavia, l’obiettivo principale del Diavolo era il raggiungimento della seconda stella che, però, verrà cucita prima sul petto dei rivali nerazzurri. Per l’Inter, la vittoria del campionato in corso potrebbe arrivare proprio in occasione del derby e sulla questione si è espresso anche Hakan Calhanoglu. Punzecchiato da alcuni tifosi ad Appiano Gentile, l’ex Milan ha risposto predicando calma ai presenti.

Sorprendente le dichiarazioni e i gesti del turco che ha preferito non esporsi in maniera netta nonostante il grande dissidio nutrito nei confronti dei rossoneri. Per rendere possibile la vittoria del campionato contro lo scacchiere di Pioli, il Biscione dovrebbe ritrovarsi con sedici punti di vantaggio dopo il derby. Il popolo di fede milanista spera di rimandare la festa a un altro giorno, veder trionfare gli eterni rivali davanti ai propri occhi avrebbe un sapore fin troppo amaro.