Sorride Cardinale, che tesoretto per il Milan: cambia il mercato

Sorride il Milan, sorride Cardinale. I rossoneri hanno trovato un aiuto importante che può cambiare il volto del loro calciomercato.

La pausa nazionali ha fermato la danza della Serie A, lanciandola verso la sua ultima parentesi della stagione. Tuttavia è chiaro come il focus di tanti addetti ai lavori non siano esclusivamente sul campo. In particolare in casa Milan sono due i fronti sui quali si muove la dirigenza rossonera: il mercato e quello legale. Infatti è vero che il tema importante sia quello che riguarda l’inchiesta in corso su Red Bird ed Elliot, così come la programmazione della prossima stagione. Il calciomercato è lontano, ma non lontanissimo ed il Milan potrebbe avere un asso nella manica.

La scorsa estate il Diavolo si era reso protagonista di una delle campagne acquisti più attive del panorama della Serie A. Tanti cambiamenti e tanti volti nuovi, volti a fare un passo in avanti. Se è vero che i rossoneri sono lontani dall’Inter, è anche vero che il cammino stagionale del Diavolo non è male. Di conseguenza ci sono solide basi da cui partire per il prossimo anno, a cui andrebbero aggiunti i colpi estivi. Anche perché il Milan potrebbe trovarsi in casa un tesoretto da 40 milioni di euro, secondo La Gazzetta dello Sport: la svolta potrebbero essere i prestiti.

Milan, il valore dei prestiti

Marzo sta volgendo al termine ed il clima del mercato sta già avanzando, nonostante manchi tanto alla fine della stagione. Tuttavia è importante notare come la programmazione della prossima stagione debba partire con la rincorso ed il Milan lo sta facendo. Infatti la dirigenza di Cardinale è focalizzata sull’impostazione della finestra di mercato estiva, con il Diavolo che può avere una marcia in più. I prestiti in giro per la Serie A potrebbero fruttare ben 40 milioni di euro per le casse rossonere. Così si creerebbe un tesoretto per un colpo importante senza separarsi da uno dei propri top.

In particolare il profilo di De Ketelaere è quello che porterebbe il maggior beneficio: 26 milioni di euro. L’Atalanta è pronta al riscatto, con rammarico o meno del Diavolo, che alla peggio incasserà. Allo stesso modo potrebbe succedere con Saelemaekers, ora in prestito al Bologna. Infatti i felsinei stanno pensando al riscatto dal Milan, un riscatto che porterebbe a Milano ben 10 milioni di euro.

Infine c’è da considerare la situazione di tutti i rientranti dai prestiti attuali, come Origi, Ballo-Touré, Pellegrino e Luka Romero, che verosimilmente saranno ceduti per fare cassa. L’unico che può restare è l’argentino, ma l’obiettivo è uno: 40-50 milioni di euro per dare l’assalto al bomber.