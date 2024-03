Squalifica Leao, Pioli sfida il tabù: i dati senza il portoghese

Il portoghese sembra essersi ripreso nelle ultime gare. Oggi non ci sarà causa squalifica e il Milan senza il portoghese ha questi numeri.

Il Milan in questa stagione sta portando avanti un buon ritmo. Ora al terzo posto la Juve è ad un solo punto ma l’extraterrestre vero del campionato è l’Inter che fa sembrare le prorie rivali dei pivelli. Il Milan oggi scenderà al Meazza in San Siro alle ore 15:00 per confrontarsi con l’Empoli. In occasione della gara d’andata la vittoria è stata schiacciante per i rossoneri e oggi vorrebbero sicuramente replicarsi.

Stefano Pioli scenderà in campo con una formazione ben diversa dal solito. Ci sono i vari rientranti dagli infortuni ed ecco che il tecnico concede subito spazio ai suoi ragazzi. Tra gli altri Giroud riposerà, ma sarà assente anche Rafa Leao per squalifica. Il portoghese si accomoderà in tribuna e dovrà scaldare i motori per dare il colpo di grazia allo Slavia Praga la prossima settimana, match che si rivelerà importante. Intanto il Milan oggi dovrà fare a meno del proprio 10.

Milan senza Leao: i numeri

Il portoghese non sarà della partita, al suo posto pronto un Okafor comunque incisivo e determinato che potrebbe mostrare buone cose da titolare.

Spesso il Milan è stato considerato Leao dipendente eppure mai come in questa stagione il club rossonero ha dovuto fare i conti con un calo drastico del portoghese. Il numero 10 sta soffrendo molto questa stagione ma nelle ultime gare il trend sembra essere in ripresa.

Il ritorno ai gol per lui è stato fondamentale e con la giusta fiducia è sempre un giocatore determinante. Il Milan oggi causa squalifica farà a meno del portoghese e sarà la quarta volta in stagione che dovrà fare a meno del proprio esterno.

Non ci saranno dunque le sovrapposizoni della “Theao” ma al suo posto ci sarà Okafor pronto a dare spettacolo. Il Milan nelle quattro gare giocate senza Leao ha guadagnato 6 punti, due vittorie e due sconfitte. Precisamente contro Fiorentina e Frosinone sono arrivati i punti e le sconfitte invece contro Dortmund e Atalanta.

Dunque il Milan senza Leao sa giocare ma ovviamente uno come lui, in campo, serve. Il giocatore sfrutterà questo turno per ricaricare le pile dato che la prossima settimana, il giorno 14/03, ci sarà lo scontro di ritorno con lo Slavia Praga. Sarà una partita importante perchè darà l’accesso ai quarti di finale e per il Milan giungere agli atti finali dell’EL è una cosa di vitale importanza e bisogna avere un Leao più che caldo sulla fascia sinistra.