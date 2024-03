Squalifica Theo, Pioli nei guai: i numeri parlano chiaro

Il vicecapitano rossonero salterà la gara contro la Fiorentina. Pioli perde ovviamente un pezzo importante; i dati sono significativi.

Il Milan arriva dalla vittoria esterna contro l’Hellas Verona in campionato e al rientro dalla pausa delle nazionali ci saranno tanti impegni sovrapposti. Ad aspettare il Diavolo ci saranno la Fiorentina e il Lecce, gare decisive per la classifica, poi spazio allo scontro italiano in Europa League contro la Roma. Un calendario fitto che non lascia margini di errori ai ragazzi di Stefano Pioli.

Intanto il tecnico emiliano si prepara per il test esterno contro una Fiorentina che lotta per avere l’accesso alle competizioni europee. La squadra di Italiano è sempre molto ostica e negli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre il Milan è avanti per tre vittorie a due. Pioli però il 30 marzo dovrà fare a meno di Theo Hernandez. L’ammonizione ricevuta a Verona è costata la squalifica al terzino e il Milan senza Theo ha un ritmo ben diverso e sono i numeri a confermarlo.

Senza Theo manca un pezzo importante

Il terzino sinistro francese è ormai uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Le ultime prestazioni parlano per lui e grazie alla grande affidabilità che riesce ad offrire Pioli non può proprio farne a meno.

Dal 2019 Theo Hernandez al Milan è una garanzia e subito si era capito quale futuro attendeva il giocatore. Oggi, anche vicecapitano della rosa, è lui l’arma in più che grazie a qualità e quantità in campo permette al Milan di avere un valore aggiunto importante.

Stefano Pioli ha saputo valorizzarlo e nel tempo la sua crescita è stata esponenziale. Ora, per la partita del 30 marzo contro la Fiorentina, Pioli dovrà fare a meno del terzino per via della squalifica scattata per somma di ammonizioni. Difatti il Milan senza Theo è un Milan diverso. I numeri con il francese in campo sono chiari: in 205 partite sono state raccolte 115 vittorie e 49 pareggi con l’80% di risultati utili. Le sconfitte, invece, sono state 41 e dunque la percentuale è del 20%.

Diversamente senza Theo in campo i rossoneri hanno ottenuto 13 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. Con una percentuale di risultati utili nettamente più bassa, al 68%, mentre quella delle sconfitte sale al 32%. Effettivamente il Milan, con Theo in campo, è molto più pericoloso se si pensa che ad oggi in rossonero vanti ben 29 reti e 38 assist.

Dunque contro la Fiorentina non ci sarà l’arma Theo, che accoppiato a Leao raddoppia la propria pericolosità, e potrebbe toccare quindi a Florenzi. Anche quest’ultimo sta aiutando molto il Milan e le sue qualità risultano importanti per la rosa del tecnico rossonero.