Theo-Milan, nebbia sul futuro: una big europea fa sul serio

Calciomercato, Theo Hernandez potrebbe lasciare Milano: una big europea sembra intenzionata a fare sul serio per il giocatore.

Dopo il pareggio con l’Atalanta avvenuto a San Siro domenica scorsa, il Milan questa sera sarà impegnato in un altro big match, questa volta però fuori dalle mura di casa. Alle 20.45 all’Olimpico si giocherà Lazio-Milan ed entrambe le squadre sono alla ricerca dei tre punti pieni, visto che i rossoneri vengono da un pareggio e i biancoazzurri dalla sconfitta con la Fiorentina. Viste le posizioni in classifica e l’obiettivo di rientrare nei primi quattro posti per un posto in Champions League la prossima stagione, questa sfida sarà molto importante.

I rossoneri però non hanno solo la preoccupazione della Serie A, infatti giovedì saranno nuovamente impegnati in Europa League contro lo Slavia Praga, gara d’andata valida per la qualificazione ai quarti di finale. Per Pioli questa prima parte di stagione non è stata proprio conforme a come l’aveva immaginata, complici anche i tanti infortuni che hanno colpito la rosa rossonera, però ad essere messi in discussione quest’anno sono stati anche i titolarissimi, come per esempio Leao e Theo Hernández. Per quanto riguarda il secondo, una big europea sta preparando una mega offerta per portarlo via da Milano.

Il Bayern Monaco punta Theo Hernandez

Theo Hernandez non ha iniziato al meglio la sua stagione. Poi, però, il francese ha migliorato molto il suo rendimento una volta tornato sulla fascia ed è tornato a dimostrare le sue qualità. Ora, infatti, è tornato ad essere uno dei punti imprescindibili di questa squadra.

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026 e la dirigenza rossonera sta pensando all’ipotesi di rafforzare un legame che nel tempo si è inevitabilmente rafforzato sempre più, quindi un rinnovo di contratto con aumento dello stipendio sarebbe un’opzione apprezzata da molti. Theo in più occasioni ha dimostrato il suo amore verso il Milan, soprattutto sui social, ma le voci di mercato non cessano mai.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Bayern Monaco sarebbe interessato alla situazione di Theo con il Milan e dalla Germania ci sono voci che il club avrebbe contattato gli agenti del terzino francese per capire la fattibilità di una possibile trattativa. Hernandez, al momento, guadagna 5 milioni di euro netti a stagione in rossonero, ma a quanto pare gli interessi vanno oltre la Germania perché il francese avrebbe estimatori anche in Arabia. Nelle ultime settimane infatti alcuni emissari della Saudi Pro League avrebbe avuto dei contatti con l’entourage di Theo per capire la fattibilità di un possibile trasferimento estivo. Il Milan ad oggi non ha ancora avviato nessuna trattativa per il prolungamento del suo contratto, ma ci potrebbero essere dei contatti nei prossimi mesi.