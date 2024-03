ULTIM’ORA MILAN – Pioli tira un sospiro di sollievo: non c’è lesione

Dopo lo spavento delle scorse ore i rossoneri possono sorridere, gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione.

La pausa nazionali è sempre delicata per gli allenatori di club, i giocatori partono in un certo modo ma gli staff tecnici non hanno modo di sapere come torneranno. In particolare, il Milan stava cominciando a ingranare la sesta e nelle ultime uscite erano arrivate vittorie e prestazioni davvero convincenti e senza ombra di dubbio Stefano Pioli avrebbe preferito che gli impegni nazionali arrivassero in un altro momento della stagione.

Il Milan sta vivendo una stagione particolare, fatta di bassi e di alti e, che ora, sembra essere tornata in una carreggiata più continua: nelle ultime 5 sono arrivati i 3 punti in ogni uscita, ma la nota più positiva per Pioli è l’inerzia che i suoi stanno generando. Grazie a un Rafa Leao rispolverato e a un Pulisic sempre più trascinatore, i rossoneri sono tornati a far paura e vogliono rimanere su questo livello di gioco e forma. Per questo motivo la pausa nazionali non poteva arrivare in un momento peggiore ma, dopo lo spavento di ieri sera, il Diavolo può sorridere grazie alla notizia che arriva del ritiro della Danimarca.

L’esito degli esami fa sorridere

Nella serata di ieri a Copenaghen si è giocata l’amichevole tra Danimarca e Svizzera e non erano arrivate buone notizie a causa dell’uscita al 65′ di Simon Kjaer, a causa di un fastidio muscolare. Sono già arrivati gli esiti degli esami e i rossoneri possono gioire: i controlli strumentali non hanno evidenziato lesione, quindi si possono escludere gli scenari peggiori. La stagione fino a qui non è stata clemente con i difensori del Milan, che a turno si sono infortunati tutti e c’era il timore che potesse continuare la scia sfortunata: così non è, per fortuna.

Il difensore danese è in scadenza questo giugno e ha già espresso la sua volontà: vuole rimanere a Milano. Uno stop lungo avrebbe certamente compromesso i suoi desideri. Fino ad oggi il presto 35enne ha disputato 22 partite ed è solo a due lunghezze dalle 24 presenze totali dello scorso anno. Questa stagione è tornato ad essere importante per Pioli, che quando ha avuto bisogno di lui, Simon Kjaer ha dimostrato di essere pronto aspettando con pazienza il suo momento. I rossoneri sperano di rivedere il loro centrale presto per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali.