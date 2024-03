Una big si defila per Zirkzee, il Milan ci crede: “Via libera”

Un top club europeo si defila per Joshua Zirkzee. Adesso il Milan ci crede: rossoneri in pressing per il centravanti del Bologna.

Una delle principali priorità del Milan per la prossima finestra di mercato è sicuramente quella portare in maglia rossonera un nuovo centravanti. Con la serie di dubbi che echeggiano sul futuro di Olivier Giroud e le poche garanzie arrivate da Luka Jovic, la società lombarda sembra essere fermamente convinta di incentrare una buona parte dei suoi fondi sull’acquisto dell’attaccante. Sono diversi i nomi che stanno echeggiando in orbita Milan, tra questi anche quelli di Sesko, Gimenez e Gyokeres. Tuttavia, la dirigenza rossonera sarebbe propensa a puntare su un profilo in particolare per la prossima sessione di calciomercato.

In cima alla lista del Milan ci sarebbe Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sembra essere diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per molti top club, tra cui la società rossonera. La compagine lombarda sarebbe intenzionata ad affondare il colpo in estate per portare il talentuso centravanti del Bologna in quel di Milano. La concorrenza non manca per il calciatore classe 2001, anche se di recente una big d’Europa si sarebbe defilata per Joshua Zirkzee. Si tratta del Bayern Monaco. Il club tedesco avrebbe deciso di farsi da parte per la corsa al giocatore olandese, almeno momentaneamente.

Il Bayern Monaco si defila: il Milan resta in pressing

Stando alle ultime notizie raccolte dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Bayern Monaco avrebbe deciso di farsi da parte per Joshua Zirkzee. Tuttavia, dall’eventuale cessione dell’attaccante olandese, i bavaresi comunque trarranno un importante beneficio, essendosi garantiti il 50% sulla futura vendita.

Il Bayern Monaco si sarebbe riservato anche la possibilità controriscattare Zirkzee a 40 milioni o di pareggiare qualsiasi offerta che il Bologna decida di accettare. Tuttavia, sia la società bavarese che il calciatore rossoblù non avrebbero alcuna volontà di imbastire una trattativa. La vera e propria insidia per il Milan in merito alla corsa legata a Joshua Zirkzee si chiama Premier League.

Per arrivare all’attaccante del Bologna, il Milan si vede costretto a far fronte alla concorrenza di club di Premier League come Manchester United e Arsenal. Il centravanti avrebbe strappato consensi anche oltre manica, suscitando l’interesse di questi due club in particolare. Nonostante la nutrita concorrenza, il Milan resta fermo nelle proprie intenzioni, consapevole che per accaparrarsi le prestazioni di Joshua Zirkzee ci vorranno circa 60 milioni di euro.