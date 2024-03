Zirkzee-Milan, Sacchi sorprende i tifosi: l’annuncio fa discutere

Zirkzee-Milan, le parole dell’icona rossonera sul possibile apporto del talento olandese a Milano suscitano stupore, tifosi spiazzati.

Il Milan si prepara al prossimo impegno di campionato, in programma sabato sera alle ore 20:45. I rossoneri, in occasione della 30esima giornata di Serie A, faranno visita alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati a disputare una grande partita, nelle ultime due stagioni i meneghini, all’Artemio Franchi, hanno sempre perso. L’obiettivo della formazione milanista è quello di blindare il posizionamento in seconda classe, il popolo rossonero spingerà i propri beniamini verso la conquista della sesta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League.

Il Milan vive un ottimo periodo di forma, l’ultima sconfitta – ininfluente – risale al 22 febbraio contro il Rennes. Il morale della squadra è alto, aspetto di fondamentale importanza in vista dei prossimi incontri da disputare. Uno su tutti, il doppio appuntamento europeo che vedrà i rossoneri misurarsi con la Roma. I quarti di finale di Europa League regaleranno un confronto speciale tra due compagini in salute, lo scacchiere milanista è chiamato a preparare al meglio la gara. I tifosi puntano le proprie speranze sui campioni messi a disposizione di Pioli, tra cui Leao e Giroud; proprio il francese sembra essere destinato all’addio, uno dei papabili sostituti è Joshua Zirkzee. Sul possibile arrivo del talento olandese al Milan è arrivato un sorprendente annuncio di Arrigo Sacchi.

Zirkzee-Milan, Sacchi a sorpresa: “Buon acquisto? Non è facile…”

La stagione in corso si appresta a chiudere i battenti, i match da disputare continuano a diminuire. Tuttavia, nonostante la fine temporanea del calcio giocato, il Milan sarà molto attivo in ambito mercato con operazioni molto importanti da portare a termine come quella legata all’acquisto di un attaccante.

Tra i possibili indiziati a vestire la maglia rossonera figura Joshua Zirzkee, gioiello olandese in forza al Bologna. Proprio sul possibile arrivo del 2001 a Milano ha parlato Arrigo Sacchi, che ha espresso la propria opinione sull’apporto che potrebbe donare alla squadra. Di seguito quanto dichiarato alla Gazzetta dello Sport:

“I tifosi rossoneri mi chiedono spesso se Zirkzee potrebbe andare bene. La risposta non è semplice, il ragazzo ha talento ed è inserito in un gruppo che sta facendo un ottimo calcio. Ama costruire l’azione, partecipa alla manovra e dialoga con i compagni. Al Milan lo vedrei bene, ma solo nel caso in cui quello rossonero diventi davvero un collettivo“

Questo il giudizio dello storico ex allenatore meneghino che ha sorpreso i tifosi, l’emiliano ha velatamente criticato il modo di fare calcio del Milan.