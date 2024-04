Addio Milan, nuovo nome per il sostituto: è un ex Roma

Il Milan guarda al futuro e per farlo deve lasciar andare via vecchie conoscenze. Ma il nome su cui potrebbero puntare i rossoneri è un ex Roma

E’ tempo di cambiamenti per il Milan. Il club guarda al futuro e inizia ad organizzare un nuovo ciclo che dovrà portare risultati più soddisfacenti a partire dalla prossima stagione. La sconfitta nel match di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma brucia ancora, non solo per il risultato ma anche e soprattutto per la pessima prestazione, considerata anche la superiorità numerica dei rossoneri.

Il Milan ha giocato con l’uomo in più per circa un’ora, eppure la superiorità numerica non si è vista. I rossoneri hanno regalato una prestazione deludente e ne sono usciti sconfitti con il risultato di 2-1 contro la Roma di Daniele De Rossi (complessivo 3-1). Ma il match d’Europa League è solo la punta dell’iceberg: il Milan non gira più, e tra i colpevoli dell’andamento negativo dei rossoneri figura il tecnico Stefano Pioli, che ormai sembra lontano dal Milan e pronto ad essere sostituito per la prossima stagione.

Milan, per il post Pioli spunta il nome di Fonseca

Il matrimonio tra Pioli e il Milan è destinato a finire. I rossoneri si preparano a un futuro post-Pioli e i rumors sul suo successore sono in pieno fermento. Tra le molteplici voci che circolano nel mondo del calcio, emerge un nuovo nome come possibile candidato per il timone rossonero. Si tratta di un’ex conoscenza giallorossa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe preso quota una pista estera per sostituire Pioli sulla panchina rossonera. In particolare, uno dei candidati per il post-Pioli sembra essere Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese ha attirato l’attenzione del Milan come possibile successore di Stefano Pioli. Fonseca è già un volto noto in Serie A, avendo guidato la Roma per due anni, dal 2019 al 2021, e portando i giallorossi ad un buon quinto posto nella stagione 2019-2020.

Adesso Fonseca sembra essere uno dei papabili per sostituire Pioli sulla panchina rossonera il prossimo anno. Per ora, i tifosi del Milan possono solo attendere con trepidazione e sperare che il club prenda la decisione giusta per guidare la squadra verso il successo e il ritorno al vertice del calcio italiano e internazionale. Ciò che è certo è che i tifosi ormai non sostengono più Pioli, e il matrimonio tra il tecnico e il Milan potrebbe presto sfociare in un divorzio.