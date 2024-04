Bobo Vieri si espone su Pioli: il commento del bomber fa discutere

L’ex attaccante di Inter e Milan ha parlato del futuro di Pioli in occasione del derby che potrebbe regalare lo scudetto ai nerazzurri.

Questa sera, a San Siro, Milan e Inter scenderanno in campo per un derby che potrebbe diventare storico. La squadra di Simone Inzaghi, che ha disputato un campionato quasi perfetto, potrebbe vincere lo scudetto proprio in occasione della sfida contro i cugini rossoneri. Per scongiurare quest’evenienza, il Milan dovrà portare a casa almeno un pareggio.

Vincere lo scudetto in un derby, per il popolo nerazzurro, sarebbe una soddisfazione enorme. Per i milanisti – già alle prese con una stagione piena di delusioni – sarebbe un boccone amaro, difficile da mandare giù. Il Milan è secondo in classifica e a pochi punti dalla qualificazione matematica per la prossima Champions League, ma nel derby dovrà dare tutto per l’onore della società e dei tifosi.

Il futuro del tecnico rossonero, Stefano Pioli, è ormai in bilico. L’ex allenatore di Inter e Lazio – tra le altre – difficilmente verrà esonerato prima della fine di questa stagione, ma la sua strada e quella del Milan dovrebbero separarsi prima della prossima. Sono molti gli addetti ai lavori che tenderebbero verso questa scelta, ma alcuni difendono ancora l’operato di Stefano Pioli.

Vieri: “Io lo riconfermerei sempre”

Bobo Vieri è intervenuto ai microfoni di Radio-Tv Serie A in occasione del big match di questa sera, ma ha affrontato anche altri temi legati al mondo Milan. L’ex bomber azzurro sa quanto sarebbe importante per l’Inter vincere la seconda stella in occasione del derby, ma è consapevole anche del valore che potrebbe avere per i rossoneri : “Il Milan è uscito dall’Europa League ed è un po’ all’ultima spiaggia per salvare la stagione“, queste le parole di Christian Vieri.

L’ex attaccante si è espresso anche sull’allenatore rossonero, affermando di non avere dubbi su come agirebbe lui nei panni della dirigenza : “Io lo confermerei sempre perché ha vinto uno scudetto e ha fatto una semifinale di Champions. Quest’anno comunque è secondo in campionato, cosa deve fare di più?” e ancora, “molti pensano che dopo 4-5 anni è meglio cambiare e portare un po’ di aria fresca, ma io ci penserei bene prima di mandare via Pioli”.

Vieri darebbe ancora fiducia all’allenatore emiliano, che rischia di dire addio al Milan dopo più di 5 anni e uno scudetto vinto nel 2022. Il ciclo sembra ormai finito e a detta di molti la dirigenza rossonera starebbe già lavorando per cercare il sostituto di Pioli, che si giocherà le sue ultime carte – a partire dal derby – per provare a convincere la società nel finale di stagione.