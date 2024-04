Calabria carica il Milan: le parole sulla gara di ritorno contro la Roma

Poco dopo la fine di Milan-Roma, match vinto 1-0 dai giallorossi, Davide Calabria ha parlato ai microfoni RAI.

É appena terminata Milan-Roma, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, finita 1-0 per i giallorossi. Partita molto chiusa, sbloccata al 17′ da Gianluca Mancini, al secondo gol consecutivo dopo quello del derby. Match da dimenticare per i giocatori di Stefano Pioli, autori di una partita non all’altezza di quanto si aspettavano i tifosi rossoneri.

Tuttavia, è ancora tutto da decidere: infatti giovedì 18 aprile alle 21:00 si giocherà il ritorno, allo Stadio Olimpico di Roma. Apertissimo quindi il discorso qualificazione, con le due squadre che tra esattamente una settimana si rincontreranno per stabilire chi approderà in semifinale, dove affronterà la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham.

Milan 0-1 Roma: le parole di Calabria

Davide Calabria, capitano del Milan, intervistato dalla Rai pochi minuti dopo il termine della gara ha parlato di diversi argomenti, tra cui i complimenti agli avversari, il secondo tempo della partita, la mossa a sorpresa di De Rossi e delle varie occasioni non sfruttate.

“La Roma è una squadra forte, nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Sono stati cinici a segnare alla seconda azione da calcio d’angolo, mentre noi non siamo riusciti nei nostri due-tre angoli di fila. Hanno giocatori molto forti, c’è poco da dire”.

Il capitano ha parlato poi della reazione del Milan nel secondo tempo: “Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione migliore. Quando crei e non riesci a finalizzare questo tipo di partite diventano complicate. Siamo in svantaggio ma ci attende il ritorno”.

“El Shaarawy su Theo? É la preparazione della partita, fa parte del gioco. Bravi loro a scegliere questa mossa e contenere questa parte della nostra squadra”. Infine, Calabria conclude: “Abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo sfruttate. Non dobbiamo piangerci addosso, ora ci rimbocchiamo le maniche, ci prepariamo per il campionato e proveremo a far meglio al ritorno“.