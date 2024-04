Calciomercato, il Milan ha una certezza: sull’obiettivo

Il Diavolo pensa al futuro e si prepara al mercato estivo, tra arrivi e rinnovi i rossoneri hanno una certezza.

Il Milan sta letteralmente volando, con il Lecce è arrivata al settima vittoria consecutiva. Non potevano presentarsi in forma migliore i rossoneri al doppio scontro di Europa League con la Roma. La notizia migliore per Stefano Pioli è la condizione del suo reparto d’attacco, nel match contro i pugliesi sono andati a segno tutti tranne Chukwueze, che ha però servito l’assist a Pulisic sul gol del vantaggio. Rafa Leao si sta dimostrando sempre più trascinatore e Olivier Giroud sta vivendo una stagione da sogno.

Il francese a fine stagione dirà addio dopo delle ottime stagioni in rossonero lasciando un vuoto che la dirigenza dovrà essere brava a colmare. Il reparto d’attacco è sempre stato di alto livello da quando Pioli è sulla panchina del Milan. Da Ibrahimovic a Giroud, il tecnico parmense ha sempre potuto contare su una punta dalle grandi doti tecniche e dalla grande esperienza. Furlani e Moncada sono alla ricerca del bomber perfetto e, tra le diverse scelte, hanno una certezza.

Tanti obiettivi, una certezza

L’addio di Giroud non è una sorpresa per il Milan, il francese a 35 anni ha scelto di andare a giocare i probabili ultimi anni di carriera a Los Angeles. La ricerca della punta del futuro è iniziata da qualche mese e tra i nome ci sono talenti di tutta Europa. Piace Joshua Zirkzee, su cui ci sarà un’asta aggressiva a giugno. Furlani guarda anche in Francia e Germania dove i profili che sta monitorando sono Benjamin Sesko, Jonathan David e Victor Boniface.

Tra gli obiettivi che il Milan monitore viene delineato un profilo di giocatore: qualità tecnica, potenza fisica e saper giocare con la squadra oltre ad avere fiuto per il gol. Insomma, tanti nomi e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, una sola certezza: i rossoneri dovranno fare un investimento importante per accaparrarsi un gioiello nel reparto offensivo. La proprietà dovrà fare sforzi economici importanti e questo finale di stagione è importante anche in quel senso.

La qualificazione in Champions League porterà una cifra non da poco nelle casse e anche dall’Europa League potrebbe aiutare un grosso aiuto: andare più avanti possibile nella competizione europea è cruciale. Il nome del prossimo attaccante è ancora ignoto ma la certezza rimane una: investire sarà necessario per dare ai tifosi un giocatore importante.