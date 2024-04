Milan a caccia del difensore. La società rossonera guarda in Bundesliga per rinforzare il reparto arretrato.

Rinforzare il reparto difensivo è una delle massime priorità in casa Milan. Sono molteplici i profili che la società rossonera starebbe monitorando con molta attenzione in vista della prossima sessione di calciomercato, tra questi ci sono: Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier, Tosin Adarabioyo del Fulham, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Lloyd Kelly del Bournemouth e Aaron Anselmino del Boca Juniors. Questi sono solo alcuni dei nomi che il Milan starebbe tenendo sottocchio per rinforzare il reparto arretrato.

Tra i tanti profili finiti nel mirino del Milan, ci sarebbe anche Maxence Lacroix. Si tratta di un centrale fisico, ma allo stesso tempo molto agile e tecnico in fase di manovra. Il difensore del Wolfsburg piace molto al club rossonero, consapevole che per arrivare al difensore c’è da battere una notevole concorrenza. Infatti, tra le diverse società che stanno seguendo il giovane centrale francese, ci sarebbe anche la Juventus. Maxence Lacroix sarebbe un vero e proprio obiettivo di mercato per il Milan, così come per la società bianconera.

Lacroix-Milan, colpo vicino: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ Maxence Lacroix dovrebbe essere uno dei prossimi obiettivi di mercato del Milan. La società rossonera sarebbe pronta a fare concorrenza alla Juventus, con lo scopo di portare il difensore classe 2000 a Milano.

Maxence Lacroix andrà in scadenza di contratto con il Wolfsburg nel 2025, quindi il Milan potrebbe ingaggiarlo in estate per una cifra che si aggira intorno ai 10/15 milioni di euro. Un prezzo più che abbordabile per un difensore di tutto rispetto. La società rossonera, dato la scadenza ravvicinata del contratto, potrebbe giocare al ribasso nella trattativa con il Wolfsburg.

Lacroix è uno dei titolari indiscussi del Wolfsburg, in questa stagione ha raccolto sin qui: 26 gare (2.215 minuti giocati) tra Bundesliga e Coppa di Germania. Al di là delle sue ottime caratteristiche difensive, il centrale francese sta dimostrando anche un certo fiuto del gol: sono tre le reti siglate con i ‘Lupi’ in questa stagione (un assist).

Oltre alla difesa, il Milan si prepara ad alzare i giri del motore anche dell’attacco. Con l’addio di Giroud ormai scontato, la società rossonera sta intensificando la propria ricerca per il centravanti ideale da portare all’ombra della Madonnina. I nomi che girano per il dopo Giroud sono: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda. Non solo difesa e attacco, il Milan è all’opera per rinforzare anche il reparto di centrocampo. In questo senso, sono i profili di Khephren Thuram del Nizza e Youssouf Fofana del Monaco a girare in orbita rossonera.