Calciomercato Milan, sfida alla Juve: Ibra punta gli occhi in Serie A

Rossoneri interessati all’acquisto di un giocatore di Serie A: duello con la Juventus per il calciatore.

Ottimo periodo per il Milan. I rossoneri, infatti, hanno vinto le ultime quattro partite di Serie A e si trovano al secondo posto in campionato, a -14 dall’Inter e a +6 dalla Juve. La squadra di Pioli, dopo aver eliminato lo Slavia Praga agli ottavi, si trova anche ai quarti di finale di Europa League nei quali affronteranno la Roma di Daniele De Rossi.

La società si sta già muovendo, intanto, anche per il calciomercato estivo. Con la probabile partenza di Olivier Giroud, attaccante francese classe ’86, in direzione Los Angeles, il Milan sta già cercando il sostituto. Tra i candidati per essere il nuovo centravanti del Diavolo, spiccano i nomi di Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting Lisbona con 22 gol e 10 assist in Primeira Liga, Benjamin Šeško, attaccante classe 2003 del RB Lipsia, e Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Nelle ultime ore, si vocifera di un interessamento del Milan per un giocatore di Serie A già seguito dalla Juventus. Si prospetta una grande sfida di mercato tra i due club.

Milan, duello con la Juve per Felipe Anderson: la trattativa

Secondo Il Messaggero, il Milan si è inserito nella lotta per Felipe Anderson, attaccante brasiliano classe ’93 della Lazio. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, con la trattativa che fatica a decollare viste le richieste troppo alte del brasiliano secondo Claudio Lotito. Facile immaginare quindi che l’ex West Ham, a meno di eventuali sorprese nel rinnovo con la Lazio, possa partire quest’estate a parametro zero. Su di lui c’è da diverso tempo la Juventus che lo considera il rinforzo giusto nel reparto offensivo, per poter puntare a un salto di qualità grazie alla tecnica e all’imprevedibilità del brasiliano.

Sul giocatore si è inserito anche il Milan con Ibrahimovic in persona che sta lavorando sul profilo del giocatore. Felipe Anderson la prossima stagione vorrebbe giocare la Champions League, competizione a cui il Milan è molto sicuro di partecipare il prossimo anno, al contrario della Juventus che, a causa del recente periodo, ha messo a rischio la qualificazione nella massima competizione europea.

Il finale di questa stagione, quindi, sarà decisivo anche per la prossima squadra del brasiliano. Non ci resta che aspettare per scoprire dove giocherà Felipe Anderson la prossima stagione, con Milan e Juventus che strizzano l’occhio all’attaccante brasiliano per un possibile parametro zero.