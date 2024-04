Calhanoglu provoca di nuovo il Milan: tifosi inferociti

Hakan Calhanoglu si sfoga dopo la vittoria dello Scudetto. Il centrocampista dell’Inter provoca il Milan.

La gioia regna padrona in questo momento in casa Inter. La squadra di mister Simone Inzaghi lunedì ha messo ottenuto l’aritmetica vittoria del suo 20esimo Scudetto, mettendo le mani sulla tanto desiderata seconda stella proprio nel derby di Milano. La formazione nerazzurra si è imposta con prepotenza e tenacia, facendo suo il sesto match stracittandino consecutivo.

Lo Scudetto conquistato lunedì è stato come una vera e propria liberazione per Hakan Calhanoglu. Dopo averlo visto vincere due anni fa ai suoi vecchi compagni del Milan, il centrocampista turco si è preso la sua rivincita contro alcuni tifosi rossoneri, ai quali ha lanciato una frecciatina nella sua ultima intervista concessa. Il calciatore ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le costanti critiche piovute su di lui nel corso di questi anni a causa del suo passaggio dal rossonero al nerazzurro.

Calhanoglu provoca i tifosi del Milan

Hakan Calhanoglu si è preso la sua rivincita contro una buona parte dei tifosi del Milan. Il centrocampista dell’Inter si è lasciato andare ad uno sfogo nell’ultima intervista al quotidiano ‘Il Giornale’, rifilando al mondo rossonero una serie di frecciatine: “Rivincita per la sofferenza che ho provato l’anno in cui sono arrivato, quando con l’Inter abbiamo perso. Tutto ciò che è stato fatto contro di me e la mia famiglia dai tifosi milanisti non posso dimenticarlo, ma nel mio cuore ero certo che tutto sarebbe finito bene. Sarebbe arrivato il mio riscatto, e vincere lo scudetto durante il derby è stata la mia soddisfazione più grande”.

Calhanoglu non aveva dubbi: “Era tutto scritto. Dio voleva così perché lui sa che io non ho meritato quello che mi hanno fatto. Zitto, senza dire mai una parola ho lavorato e pensato solo a far bene. Questa vittoria mi ripaga di tutto. Sono felice e orgoglioso di aver raggiunto questo straordinario traguardo”.

Sul grande traguardo raggiunto con la maglia dell’Inter: “Questa seconda stella l’abbiamo voluta con tutti noi stessi. Un successo che abbiamo meritato per lo splendido lavoro fatto insieme. Ho rivisto le immagini della partita, i festeggiamenti dei tifosi e non ci credo ancora. È una gioia troppo grande per poterla descrivere”.

Per Calhanoglu è un sogno che si avvera: “Ho sempre sognato di vincerlo con un grande club. È arrivato con l’Inter e non potrei essere più felice. Credo sia il sogno di ogni giocatore vincere il campionato. Abbiamo fatto una stagione strepitosa, abbiamo regalato gioia ai nostri tifosi che ci sono stati vicini con un entusiasmo straordinario. E li ringrazio. Sono stati fondamentali”.