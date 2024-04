Caressa controcorrente: prende le difese di Pioli, le parole a sorpresa

Tante le critiche a Pioli e tante le voci che risuonano per il suo addio. Caressa però cerca di cambiare visione sul momento.

Non il finale che i tifosi rossoneri si aspettavano eppure la storia tra il Milan e Stefano Pioli sembra davvero, ormai, essere giunta al termine. Dopo la vittoria dello Scudetto il tecnico è stato spesso messo sul lastrico per le prestazioni molte volte insufficienti.

C’è sempre stata però la fiducia della società verso di lui. Ora si è arrivati ad un punto di non ritorno e questa stagione, che doveva essere vettore di grandi risultati, è finita per essere al contrario totalmente deludente.

Tra eliminazioni in competizioni con importanza primaria e partite perse in malo modo ecco che la società arriva all’ardua decisione e in estate ci sarà l’addio. Il tecnico rossonero non siederà più sulla panchina del Milan e la società è già alla ricerca di un nuovo allenatore.

Sono anche molte però le accuse lanciate al tecnico ma questa volta è Fabio Caressa a offrire un nuovo punto di vista sulla situazione che attanaglia Pioli: le sue parole.

Caressa difende Pioli

A Sky Sport il noto giornalista chiede più rispetto per il tecnico rossonero che, a suo modo, la storia al Milan l’ha cambiata.

Domani sera il Milan affronterà l’Inter nel Derby della Madonnina che tanto potrà essere importante, come match, per i nerazzurri. Pioli vorrà comunque offrire una prestazione degna di nota per far placare gli animi almeno temporaneamente che, però, sembrano non placarsi affatto.

In questo caso è Fabio Caressa, a Sky Sport, a dire la sua opinione diversa dalle altre, guardando anche al contesto attuale del calcio. Le sue parole su Pioli sono state queste:

Perché Pioli deve essere trattato in questa maniera? Insultato anche, perché non c’è gentilezza e rispetto? Pioli ha vinto uno scudetto e riportato il Milan ai suoi livelli, tutto dimenticato. Io vi dico una cosa, il calcio sta cambiando perché ci sono molte proprietà straniere ormai e questa cosa dell’essere offensivi non esiste, sono più gentili, più soft. Gli stessi tifosi sono quelli che prima osannavano Pioli e adesso lo insultano.

Così Caressa decide di prendere le difese del tecnico evidenziando anche quei tifosi che in passato, con molta sicurezza, osannavano l’operato del tecnico per poi, adesso, contestarlo. Dunque una visione differente sul caso che sicuramente ha visto reazioni eccessive più del dovuto nei confronti dell’allenatore ex Fiorentina.