Colpo di scena Milan: dalla Premier League arriva la beffa

Non accenna a placarsi il periodo negativo per il Milan. La Premier League mette nel mirino l’obiettivo della dirigenza rossonera.

Sono giorni molto complicati per essere un tifoso per il Milan. Le ultime settimane hanno fatto crollare ogni certezza nei Rossoneri e nel giro di poche ore sono arrivate l’eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma e la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter proprio nel giorno del derby. Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai ipotecata, la stagione di Leao e compagni può di fatto considerarsi già chiusa.

Non resta, quindi, che iniziare a pianificare la prossima stagione, con Stefano Pioli che con ogni probabilità non siederà sulla panchina. Anche se al momento il nome del prossimo allenatore resta un mistero, con ancora molti profili nel mirino, gli obiettivi di mercato per rinforzare la rosa sono già abbastanza chiari. La priorità della società è senza dubbio quella di portare a Milanello un attaccante di spessore, capace di sostituire al meglio Olivier Giroud, ormai ad un passo dai Los Angeles FC.

Il profilo che più stuzzica è quello di Joshua Zirkzee, probabilmente la più grande sorpresa di questa Serie A assieme al suo Bologna. Sull’olandese ci sono, però, diverse squadre ed è per questo motivo che il Milan si sta guardando intorno. Nella lista dei desideri spicca anche Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, attaccante svedese che sta trainando a suon di gol i portoghesi verso la vittoria del campionato. Anche per il classe ’98 la concorrenza è, però, spietata e sembra arrivare soprattutto dalla Premier League.

Milan, si fa dura per Gyokeres: Liverpool e Arsenal in pole

L’ex Coventry sta vivendo una stagione di grazia, con la bellezza di 38 gol e 16 assist in sole 45 presenze. Normale, quindi, che i top club abbiano messo le antenne sul giocatore e oltre al Milan, secondo quanto riportato dal portale HITC, sullo svedese ci sarebbero anche Arsenal e Liverpool. I Gunners seguono da tempo il 25enne, ma nelle ultime ore sembrerebbe essersi fatto più concreto l’interesse dei Reds.

La prossima stagione, con Jurgen Klopp che metterà il punto sulla sua leggendaria avventura, in quel di Anfield sarà un vero e proprio anno zero e Gyokeres è visto come l’uomo giusto per ripartire. La strada per lo svedese si fa quindi ripidissima per il Milan, con le sirene inglese che si fanno sempre più rumorose.