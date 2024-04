Derby, danno e beffa per il Milan: rischiano una lunga squalifica

L’Inter è Campione d’Italia e il Milan non interrompe la maledizione del Derby. In più, dovrà rinunciare a più di un giocatore dopo i cartellini rossi e gialli della serata.

Un Milan in difficoltà regala all’Inter di Simone Inzaghi l’ennesimo Derby e, con esso, la vittoria dello Scudetto numero 20 nella storia della società nerazzurra.

A nulla è servito il goal di Tomori ad accorciare le distanze: i sigilli di Acerbi e Thuram hanno regalato l’emozione più grande della stagione ai propri tifosi.

Ennesima serata difficile per i Rossoneri che non solo devono incassare la sconfitta, ma anche la perdita di alcuni giocatori importanti in vista delle prossime giornate di campionato.

Milan, è profondo rosso(nero)

La difesa del Milan dovrà stringere i denti in vista delle prossime partite. Perché questa sera hanno incassato la squalifica ben tre titolari su quattro del reparto offensivo. Si tratta di Calabria, Theo Hernandez e Tomori.

Per Tomori un semplice giallo ai danni di Lautaro Martinez, costato la diffida. Rosso, invece, per il terzino francese, protagonista di un episodio con mani al collo in cui è stato coinvolto anche il nerazzurro Dumfries. Per il capitano rossonero, rosso allo scadere dei minuti di recupero dopo una sbracciata eccessiva su Frattesi.

Tutti e tre i giocatori salteranno la trasferta contro la Juventus. E per i due espulsi si aspetta una lunga squalifica.