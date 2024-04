“Doveva andare al Milan”, il retroscena sorprende i tifosi: ora è all’Inter

Durante un’intervista a DAZN spunta un retroscena che riguarda un nerazzurro. La notizia ha del clamoroso.

L’Inter sarà presto occupata nel Derby della Madonnina e in quella occasione potrà arrivare forse lo Scudetto. Il Milan, ora in preda al caos post eliminazione dall’Europa League, vorrà evitare questo incredibile scenario. Tuttavia i ragazzi di Simone Inzaghi sono determinati nel cercare la vittoria per “vendicarsi” sui rossoneri dopo i festeggiamenti dell’altro lato nel 2021/22.

Oggi, ai microfoni di DAZN, a parlare è stato un illustre ex rossonero e si tratta di Pippo Inzaghi. L’ex allenatore della Salernitana ha parlato proprio del suo impatto nei Derby ma non solo. Ha parlato anche del fratello Simone, attuale allenatore dell’Inter, e di quello che poteva raggiungere da giocatore. L’ex giocatore e allenatore del Milan infatti ha svelato un retroscena alquanto clamoroso.

Filippo Inzaghi parla di Simone

Filippo Inzaghi a DAZN ha svelato un po’ di retroscena pochi giorni prima del derby, fra il suo passato in rossonero e il presente nerazzurro del suo fratello Simone.

I fratelli Inzaghi con il Milan hanno parecchie storie da poter raccontare, chi l’ha vissuto dall’interno e chi dall’esterno come avversario. A parlare oggi è stato Filippo Inzaghi a DAZN che ha svelato un retroscena su Simone, suo fratello. Difatti nella sua carriera da giocatore Simone Inzaghi doveva approdare al Milan, ma un guaio fisico l’ha ostacolato; le parole di Pippo:

Tecnicamente Simone era più forte di me. Lui ha convissuto con un problema alla schiena importante che non gli ha permesso di andare al Milan. Dopo il Piacenza, prima di andare alla Lazio, doveva andare al Milan, ma fu bocciato proprio per questo problema alla schiena che ha sicuramente condizionato la sua carriera da calciatore. Però penso che quello che non ha avuto da calciatore lo sta avendo ora da allenatore.

Così Pippo ammette ciò che il calcio giocato poteva riservare al fratello. Infine parla anche di ciò che i Derby sono stati per lui nella sua carriera, accennando anche all’atmosfera di San Siro che sicuramente sarà accesa tra pochi giorni in vista del prossimo Derby: