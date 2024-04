Estasi Milan, Pioli è al settimo cielo: la notizia dell’ultim’ora

Stefano Pioli può sorridere a Milanello. La notizia non può che fare bene al Milan, dopo il momentaccio vissuto in autunno.

Il Milan viaggia stabilmente in seconda posizione in Serie A. Ora lo sguardo ricadrà fisiologicamente sull’Europa League. Infatti una vittoria in una competizione europea potrebbe rendere memorabile la stagione rossonera. Così Pioli potrebbe definitivamente togliere le castagne dal fuoco per la sua permanenza in panchina, nonostante le parole confortanti della dirigenza. Inoltre c’è anche da guardare alla prossima stagione, soprattutto per capire come sostituire Olivier Giroud come fare del reparto offensivo. Tuttavia c’è altro nel finale di stagione del Milan, soprattutto lato campo.

Infatti è chiaro che i rossoneri abbiano la necessità di concludere al meglio la stagione, soprattutto per cercare di dare un chiaro segnale in vista della prossima annata. Il Milan è forse la squadra che ha mostrato di poter tenere il passo dell’Inter per più tempo, fatta eccezione per il momentaccio autunnale. Momentaccio che, a conti fatti, ha escluso i rossoneri dalla corsa allo Scudetto. Per questo è importante vedere come sta andando il cammino dei giocatore del Diavolo in queste ultime battute della stagione. In particolare, come raccontato da Gianluca Di Marzio, il report dell’allenamento fa ben sperare Pioli. Infatti un solo giocatore si è allenato a parte, mentre il resto del gruppo ha lavorato normalmente.

Milan, solo Pobega e Kalulu a parte

Sono buone le notizie che arrivano da Milanello per lo staff del Diavolo. Infatti i soli Tommaso Pobega e Pierre Kalulu erano out nella giornata di oggi, mentre il resto del gruppo squadra ha svolto l’allenamento al completo. In particolare Pobega ha lavorato a parte per recuperare. Sono lontani i tempi in cui il Milan aveva un vero e proprio problema infortuni, problema che l’ha estromesso dalla lotta allo Scudetto. Ora Pioli avrà a disposizione tutti i giocatori per il finale di stagione, a meno di altri infortuni traumatici.

Già sabato il Diavolo aspetterà il Lecce che cerca punti pesanti in chiave salvezza. Chiaramente a San Siro non sarà semplice, ma la voglia di restare in Serie A può essere una grande spinta. Poi il Milan avrà anche da tenere sott’occhio il prossimo appuntamento, quello successivo al Lecce. Infatti in settimana sarà il momento della Roma in Europa League. Il derby italiano è pronto ad infiammare il panorama dell’Europa League, dove avremo almeno un’italiana in semifinale. Dunque restano questi due fronti al Milan, che sicuramente può vantare un plotone più folto rispetto ad inizio stagione.