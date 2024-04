Europa League, il rammarico di Pioli: lo ha detto dopo Roma Milan

Il Milan viene eliminato dalla Roma, niente semifinale per i rossoneri. Al termine del big match Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Rai1.

Il Milan non riesce a ribaltare il risultato registrato all’andata a San Siro e viene eliminata ai quarti di finale di Europa League dalla Roma di Daniele De Rossi. I rossoneri non sono riusciti a passare il turno, facendo sfumare così il sogno di arrivare il più in fondo possibile in una competizione che non sono mai riusciti a vincere. Un Milan che non riesce ad approfittare della superiorità numerica durata per oltre un’ora. Adesso la squadra di Pioli dovrà concentrarsi solo sul campionato dove ad attenderla c’è il derby con l’Inter che si giocherà lunedì sera a San Siro.

Le parole di Stefano Pioli dopo l’eliminazione dall’Europa League

Un’eliminazione che inevitabilmente non fa piacere a nessuno e che potrebbe incrinare ancora di più quello che sarà poi il futuro di mister Pioli al termine di questa stagione.

Dopo il triplice fischio finale, ai microfoni di Rai 1 ha parlato proprio Stefano Pioli che ha commentato con rammarico quest’eliminazione. Di seguito le sue parole:

Sui demeriti del Milan:

“Loro hanno messo in campo più qualità di noi. Nel secondo tempo dovevamo fare subito gol ma non ci siamo riusciti. Due partite non all’altezza e non di grande qualità”.

Sulle aspettative di Pioli:

“Pensavo che la squadra potesse fare meglio e fare una partita diversa. Non sono soddisfatto”.

Sui tifosi rossoneri:

“Credo che i tifosi abbiano ricordato quanto sia importante la partita di lunedì, però è chiaro che ci siano rimasti male per stasera”.

Sul futuro: