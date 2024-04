Europa League, tifosi del Milan arrabbiati: la frase che fa discutere

A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Roma, è arrivato l’annuncio dell’ex presidente che fa infuriare i tifosi rossoneri.

Milano e Roma. Tanto diverse, quanto vicine. Le capitali d’Italia, di nuovo al centro del calcio europeo. 26 anni dopo la finale di Parigi tra Lazio e Inter, le due città si incontrano nuovamente, questa volta con schieramenti diversi. L’Europa League accoglie nuovamente un Euroderby che promette spettacolo tra due compagini in ottimo stato di salute. Questa sera andrà in scena il primo round. La spinta di “San Siro” può essere un fattore decisivo nella corsa alla qualificazione.

Il Milan vuole aggredire con ferocia il match per indirizzare subito il doppio incrocio. Il Diavolo sa bene che nella sfida di ritorno l'”Olimpico” sarà il dodicesimo uomo in campo, così come oggi il “Meazza” a tinte rossonere. Partire con un buon vantaggio può essere la chiave per accedere alla semifinale e continuare a sognare.

Questo quarto di finale vale oro per entrambi, ma l’ex presidente del Coni e della FIGC nonché grande tifoso milanista Franco Carraro non si trova d’accordo. L’ex sindaco della capitale ha espresso il suo parere a “La Gazzetta dello Sport”:

“Stasera conta più per la Roma che per il Milan. I rossoneri hanno praticamente già consolidato la loro posizione in classifica in chiave Champions, i giallorossi hanno ancora tanto da conquistare, quindi ogni partita è fondamentale. Una sconfitta ora sarebbe un problema serio”.

Milan-Roma, nessun dubbio per Carraro

Per entrambe le parti la vittoria finale può salvare la stagione e panchina. Sul lato giallorosso la panchina di De Rossi, ai primi mesi nelle vesti di allenatore di una big, è più salda rispetto a quella di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero è spesso vittima di critiche ingenerose. I risultati, nell’ultimo periodo, gli stanno dando ragione, ma il suo futuro passa dalla doppia sfida contro la Roma.

Malgrado le voci di esonero in caso di mancato successo, Carraro ha voluto lodare il lavoro del tecnico, così come quello svolto dalla società:

“La gestione da Elliott in poi è stata straordinaria, hanno sistemato i conti e vinto lo scudetto. Pioli, che mi piace moltissimo anche perché è pacato, fa parte di questo progetto. Ma ammetto che non vedere più Maldini mi fa venire il magone“.

Carraro ha infine avanzato un pronostico su chi sarà l’uomo chiave del match:

“La decidono Leao e Dybala.”

Le discussioni e i pronostici della vigilia stanno per volgere al termine. Tutti gli occhi sono puntati sulla “Scala del Calcio” e, tra una settimana, sull'”Olimpico”. Parola al campo.