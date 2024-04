Finale Youth League, la formazione ufficiale del Milan: i titolari scelti da Abate

Oggi andrà in scena la gara tra Milan e Olympiacos per la finale di Youth League, i due allenatori hanno fatto le loro scelte.

Il Milan primavera ha già scritto la storia diventando il primo club italiano a raggiungere la finale di Youth League, ma non ha intenzione di fermarsi. La competizione, fino ad ora, è stata pressoché perfetta e i rossoneri hanno eliminato squadre come Braga, Real Madrid e Porto. Adesso dovranno vedersela coi greci dell’Olympiacos.

Se nel campionato primavera il Milan è al sesto posto, ormai lontano dalla vetta – che vede l’Inter U19 prima a +14 dai rossoneri – in Youth League le cose sono andate decisamente meglio. La tradizione del Milan in Europa è tra le più importanti del continente e anche la primavera vuole aggiungere una pagina di storia importante sul libro dei trionfi del club.

La squadra di Ignazio Abate è piena di giovani talenti, alcuni dei quali li abbiamo già visti esordire in prima squadra agli ordini di Stefano Pioli. L’ex terzino rossonero, attuale allenatore della primavera, punterà anche su di loro per questa finale. La breve esperienza vissuta tra i grandi potrebbe essere un’arma in più per affrontare una gara così importante.

Milan-Olympiacos, le formazioni ufficiali

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Sina; Prekates, Kostoulas, Koutsidis; Koutsogoulas, Mouzakitis, Bakoulas, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; Kostoulas. All. Mavrogenidis.

MILAN (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina, Stalmach; Sia, Camarda, Scotti. All. Abate.

Così come per il Milan, anche per i greci si tratta della prima finale in Youth League e l’emozione farà da padrona, ma entrambe le formazioni daranno il massimo per aggiudicarsi il trofeo.