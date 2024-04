Flop Milan, Cardinale furioso: la decisione del club

Cardinale non è contento dell’andamento del Milan nell’ultimo periodo. Per questo motivo ha preso una decisione in vista del futuro

Non è un buon momento per il Milan di Mister Stefano Pioli. In Europa League, infatti, la squadra è uscita contro la Roma di Daniele De Rossi perdendo sia la partita di andata che quella di ritorno. In campionato, invece, ha pareggiato in rimonta contro il Sassuolo e perso il Derby contro l’Inter facendolo diventare campione d’Italia con cinque giornate di anticipo.

La società rossonera, quindi, sta studiando il mercato che dovrà fare questa estate per migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra in vista delle competizioni che si affronteranno. Si lavora, infatti, sia in entrate che soprattutto anche in uscita.

Futuro Milan, Cardinale ha deciso: nessuno è sicuro del proprio posto

La partita tra Milan-Inter aveva uno spettatore importante. Stiamo parlando di Gerry Cardinale che, in tribuna, aveva uno sguardo di ghiaccio. Ha scelto di essere a San Siro per supportare i rossoneri nonostante la possibilità di assistere alla festa dello scudetto nerazzurra. L’ultimo obiettivo rimasto alla squadra di Pioli era quello di impedire lo scudetto interista nello stadio rossonero, ma questo non è successo. Ecco cosa ha quindi in mente Cardinale:

Secondo Cardinale lo sport è competizione e show, sicuramente, il fatto che la squadra abbandonasse ogni ambizione ad aprile per lui non va bene.

Il Milan, in questo finale di stagione, non è solido né spettacolare e per questo motivo Cardinale dovrà intervenire per migliorare in vista del futuro e di conseguenza cambierà qualcosa come riporta la Gazzetta dello Sport.

Per la panchina rossonera sostituirà Stefano Pioli con un nuovo allenatore, infatti, ieri ha ascoltato le prime relazioni della dirigenza sul possibile casting. Cardinale accoglierà sicuramente il parere di Ibrahimovic, di Moncada e dell’amministratore delegato Furlani per poi decidere scegliendo l’allenatore più adatto per la sua squadra.

Ma non solo, nessuno è più sicuro del suo posto con la maglia rossonera, infatti, anche i big hanno gli occhi puntati della dirigenza per vedere se effettivamente meritano di giocare con questa maglia. Oggi Cardinale ripartirà, ma i contatti con i dirigenti resteranno continui per studiare le mosse della prossima stagione. L’ultima parola, infatti, spetta a lui e anche se sarà fisicamente lontano, è sempre vicino alle vicende rossonere.

Oltre al futuro del progetto tecnico, è concentrato anche in altro. Infatti, ieri ha incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala con un appuntamento istituzionale senza particolari argomenti. Sulla questione stadio, Cardinale è deciso ad andare avanti sulla strada che porta a San Donato.