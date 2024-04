Furlani senza dubbi: le parole sul futuro del Milan e sul calciomercato

A pochi minuti dall’inizio del match, ai microfoni di SKY è intervenuto Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri.

Alle ore 21:00, nelle mura dello stadio San Siro di Milano, andrà in scena il match tra Milan e Roma, andata dei quarti di finale di Europa League; al termine dei 180 minuti, una delle due italiane dovrà purtroppo dire addio alla competizione: attualmente è difficile pensare ad una favorita visto l’ottimo momento di forma di entrambe le formazioni, ma il Milan è maggiormente abituato a giocare partite di questo calibro a livello europeo.

Milan-Roma, le parole di Furlani nel pre partita

Per la sfida contro la Roma di De Rossi, Stefano Pioli non stravolge la formazione rossonera e si affida ai titolarissimi della squadra, schierando Gabbia e Thiaw come centrali di difesa, a causa della squalifica di Tomori.

Intanto, a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Turpin, ai microfoni di Sky è intervenuto Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri. Temi principali il match di sta sera, il futuro del club e il calciomercato, con particolare attenzione alla situazione Zirkzee. Queste le sue parole:

Il Milan si diverte molto a fare le partite europee, i nostri tifosi riscaldano l’ambiente. Ci aspettiamo una grande partita. Cardinale è molto entusiasta, è sempre molto impegnato con noi per guardare al presente o al futuro del Milan. Futuro? Ci focalizziamo sul presente, pensiamo alla partita di oggi. L’anno scorso abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti, quest’estate sarà diverso. Ma se ci sarà da fare qualche innesto non saremo timidi. Noi dobbiamo fare una squadra competitiva tutti gli anni. Zirkzee? Lo avete visto giocare voi a San Siro, quindi ditemi voi.

Ai microfoni della Rai, Furlani ha aggiunto anche belle parole per Zlatan Ibrahimovic, entrato in società a fine 2023, in un momento non brillante per i rossoneri: