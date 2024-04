Futuro Milan, Cardinale ha deciso: svolta nel club

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha deciso e stabilito chi guiderà la dirigenza rossonera a partire dalla prossima stagione.

La stagione 2023/2024 è ormai in dirittura d’arrivo: al traguardo del Campionato di Serie A mancano esattamente 7 giornate, ma le sorti sembrano essere ormai definite. Molto probabilmente lo Scudetto verrà consegnato all’Inter, capolista della classe, a +14 sul Milan e a +20 sulla Juventus. Nella zona retrocessione, invece, certa del ritorno in B è la Salernitana, mentre le altre due retrocesse sono ancora in fase di definizione.

I club di Serie A cominciano a tirare le somme, compreso il Milan: la squadra di Stefano Pioli ha vissuto una stagione piuttosto altalenante, caratterizzata da un momento di difficoltà nella parte centrale, a causa anche dei numerosi infortuni che hanno tenuto fuori dal campo diversi giocatori per molto tempo. In quel periodo, la squadra rossonera ha faticato a trovare continuità nei risultati in Campionato e ha subito l’eliminazione dalla Champions League. In questo 2024, la striscia di risultati positivi è notevolmente migliorata, con il Milan ancora in corsa per un buon risultato in Europa League.

Dirigenza Milan, il futuro è deciso: Cardinale ha fatto le sue scelte

Mentre la squadra rossonera è impegnata sul campo per concludere al meglio la stagione, in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League e del doppio scontro di Campionato con Inter e Juventus, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per programmare la prossima stagione. In particolare, Gerry Cardinale, patron rossonero, ha fatto le sue scelte riguardo i componenti che saranno a capo dell’area rossonera per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Cardinale ha già deciso la squadra che guiderà il Milan nella prossima stagione a livello dirigenziale: confermati Furlani come amministratore delegato, Moncada responsabile dell’area tecnica e D’Ottavio direttore sportivo. Al trio, andrà aggiunto Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, ritiratosi dal calcio giocato la scorsa stagione, a fine 2023 è stato inserito nella dirigenza rossonera come senior advisor della proprietà. La sua figura all’interno della società è molto importante, sia per l’esperienza accumulata negli anni da giocatore sia per l’impatto che può avere a livello operativo. Come deciso da Cardinale, quindi, Zlatan Ibrahimovic la prossima stagione avrà più voce in capitolo, sia sul calciomercato sia sulla scelta dell’allenatore. La permanenza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, infatti, è in forte dubbio e lo svedese avrà ampia libertà nel scegliere il suo sostituto.