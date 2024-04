Il Milan medita la rivoluzione in estate: fissato il prezzo per due big

Uno scenario clamoroso pervade nei pressi di Casa Milan in queste ore. La dirigenza avrebbe fissato il prezzo per due titolari, i tifosi tremano.

Non c’è pace per i tifosi rossoneri. La sconfitta nel derby – la sesta consecutiva – fa male e sarà destinata a bruciare ancora per parecchio. E mentre tutto il mondo Milan assiste inerme alla festa nerazzurra con la città in continua festa, dal mercato non arrivano buone notizie.

Le aspettative dei tifosi e non solo – quelle dei giocatori stessi come confermato dalle parole Yacine Adli al termine del faccia a faccia con i campioni d’Italia – sono quelle che portano nel minor tempo possibile a colmare quel gap ancora molto ampio con i cugini.

Le idee della proprietà però potrebbero non coincidere. Nelle ultime ore circolano voci insistenti secondo le quali il club stia fissando i prezzi per due dei suoi big più amati dai tifosi rossoneri e ammirati da mezza Europa.

Maignan e Theo Hernandez via per 100 milioni: la società non sembra aver dubbi

Lo riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto a dire addio a suoi campioni francesi per una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro.

Mentre i tifosi cercano di nascondere la loro delusione di fronte ad una sconfitta che sarebbe in grado di spezzare anche il cuore del tifoso più cinico, ecco un’altra botta che potrebbe definitivamente causare una rivolta fra i supporters del Diavolo.

Una cessione di uno dei due porterebbe senza dubbio una grossa quantità di milioni nelle casse rossonere, denaro poi pronto da reinvestire nello stesso mercato, ma spezzerebbe quella che è la linea di fiducia fra società e tifosi. L’addio di un cuore milanista come quello di Sandro Tonali è ancora nella testa di molti che ora sono pronti ad invadere la sede societaria nel caso in cui questo terribile scenario dovesse trovare fondamento.

Con un’analisi più accurata si osserva che, mentre l’addio del portiere ex Lille potrebbe in un qualche modo essere rimpiazzato da altri grandi prospetti come Di Gregorio, Carnesecchi o Provedel, diverso il discorso per il terzino francese. La squadra rossonera vive di Theo Hernandez e ad oggi si fa fatica ad immaginare un Milan senza di lui.

Il Bayern Monaco sembra aver acceso i fari da tempo sul francese ex Real anche a causa dell’ormai certo addio di Davies, diretto a Madrid. Restano ora da capire le reali intenzioni della dirigenza e quali scenari si apriranno di qui sino alla chiusura del calciomercato.