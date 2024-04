Il Milan piazza il colpo dal Real Madrid: manca solo l’ufficialità

Calciomercato Milan: l’obiettivo è il colpo del Real Madrid. Rossoneri ad un passo dall’affare a mancare è solo l’ufficialità.

Il Milan di ritorno dalla sosta delle nazionali è riuscito a portare a casa la sua quarta vittoria di fila in campionato contro la Fiorentina. Si tratta dell’ennesimo risultato positivo registrato in questa parte di stagione e, soprattutto, di tre punti importantissimi in ottica classifica. I rossoneri approfittano dell’ennesimo passo falso della Juventus e si stabiliscono al secondo posto portandosi a più sei sui bianconeri, con uno scontro diretto ancora da giocare. Il Milan in questo momento sta bene sia a livello fisico che mentale. Entusiasmo genera entusiasmo e si vede, i risultati positivi sono arrivati sia in campionato che in Europa League.

L’inizio di questa stagione è stato difficile da affrontare, risultati che non arrivavano, troppi infortunati e pochi punti. Insomma, nulla sembrava rispecchiare quelle che ad inizio anno erano le aspettative e gli obiettivi prefissati. Adesso però i rossoneri sembrano essersi ritrovati e si trovano a giocarsi la parte più importante e delicata di questa stagione, quella che poi sarà fondamentale per tirare le somme a fine maggio. Nonostante adesso tutti siano molto concentrati sul presente, la dirigenza da comunque uno sguardo al futuro, in particolare alla prossima sessione estiva di mercato.

Schira sicuro su Alex Jimenez: “Ad un passo da rimanere al Milan”

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe essere molto importante e il Diavolo dovrà sapersi muovere facendo i giusti passi. Quello che serve è sicuramente cercare una punta, ma non solo. I rossoneri quasi sicuramente avranno anche bisogno di trovare almeno un rinforzo per ogni reparto, in modo da rinforzare la rosa, in vista della prossima stagione ricca di impegni.

Tra i profili che piacciono c’è Alex Jimenez, terzino del Milan Primavera ma di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo ha dimostrato di avere talento e potrebbe passare in prima squadra già il prossimo agosto.

I rumors sulla sua permanenza a Milano si fanno sempre più concreti, lo stesso Niccolò Schira, esperto di calciomercato, ha pubblicato su X le ultime sul terzino rossonero confermando che il ragazzo potrebbe davvero iniziare a scrivere il proprio futuro al Milan:

“Alex Jimenez è ad un passo dal rimanere col Milan con un accordo permanente. I rossoneri sono pronti ad attivare l’opzione di acquisto dal Real Madrid , che avrà una clausola di riacquisto. Contratto fino al 2028”.