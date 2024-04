Leao fa impazzire i tifosi: dichiarazioni da urlo

Rafael Leao ha fatto impazzire la tifoseria rossonera, dichiarazioni da brividi dell’attaccante portoghese a Milanello.

Si respira entusiasmo e voglia di finire al meglio la stagione in casa Milan. La vittoria di sabato con il Lecce conferma il buon periodo dei rossoneri, che in questo momento si trovano al secondo posto con 6 punti di vantaggio sulla Juventus e un posto in Champions consolidato per la prossima stagione. Con i salentini, il club rossonero ha dimostrato il grande momento e calciatori come Christian Pulisic e Rafael Leao stanno ampiamente facendo la differenza.

L’attaccante portoghese si trova in un buon periodo di forma e con il gol di sabato ha raggiunto quota 12 reti in stagione, accompagnate da altrettanti 12 assist. In una stagione che ha visto i rossoneri passare momenti difficili, per Leao è tempo di caricarsi la squadra sulle spalle e continuare a far sognare i tifosi. Nella giornata di oggi, l’ex Lille ha ricevuto un premio dalla società e a Milanello la società ha vissuto un bel momento.

Infatti, nella giornata di oggi è stato premiato per aver raggiunto 200 presenze con la maglia rossonera e a celebrare questi numeri sono stati Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. I 3 dirigenti gli hanno consegnato un premio e a parlare è stato proprio l’amministratore delegato Furlani, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rafa, parli di Milan considerandolo come una famiglia, dicendo che il mister è come un papà, quindi io sarei come uno zio. Averti nella nostra famiglia è una cosa che ci rende molto felici e ci auguriamo che continuerai ad essere fonte d’ispirazione per tanti giovani milanisti”.

Leao ringrazia il Milan: la frase è da brividi

Il portoghese ha tenuto a ringraziare la dirigenza di Milanello con un discorso, al quale hanno assistito anche staff e squadra. Leao è grato ad ogni membro del Milan e questo lo ha sempre ribadito, ma il discorso è da brividi e le parole fanno impazzire i tifosi:

“Sono contento, orgoglioso. Questa è la mia famiglia e qui c’è casa mia, grazie a tutti. La mia speranza è una, giocarne altre 200 di partite qui“.

Delle parole che hanno fatto piacere a tutti, ma che evidenziano il suo stato d’animo in un club come il Milan e la voglia di continuare a lottare per raggiungere obiettivi importanti. Leao è un calciatore ambizioso e il Milan ha ancora qualcosa da giocarsi in questo finale di stagione, al portoghese e il resto della squadra spettano delle grandi partite, piene di colpi di scena ed emozioni da regalare.