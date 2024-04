Lutto nel calcio italiano: muore sul campo dopo un malore

Lutto nel mondo del calcio italiano. Il calciatore non ha superato la notte in ospedale dopo il malore in campo.

La Serie A ed il calcio europeo stanno volgendo verso i momenti più importanti della stagione: il finale. Ora si decide tutto, tra lotte per i titoli, per l’Europa e per restare al vertice. Inoltre il discorso si allarga chiaramente alle serie inferiori, quelle in cui il calcio non ha ancora perso la sua valenza sportiva a discapito di quella aziendale. Quindi è questo periodo dell’anno quello di maggiore estasi per giocatori ed appassionati. Eppure un momento, che dovrebbe essere di gioia e coinvolgimento, si è trasformato in tragedia nell’Eccellenza toscana: Mattia Giani non ce l’ha fatta.

Mattia Giani, 26enne ex Pisa e ed Empoli, era stato colpito da un infarto durante la sfida tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, valida per il Girone A di Eccellenza toscana. Il match ha avuto luogo alle 15 di domenica pomeriggio al Ballerini di Campi Bisenzio, sotto i primi caldi dell’anno. Il fatto è successo al 14esimo minuto della partita, dopodiché Giani è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Quindi la giornata passata sotto il controllo dei medici, controllo che però non è stato sufficiente: la notte è stata fatale a Mattia Giani.

Eccellenza, Giani non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Mattia Giani, giocatore 26enne di Eccellenza toscana, dopo un infarto che l’ha colpito sul terreno di gioco domenica pomeriggio. La situazione è sembrata subito chiara quando, al 14esimo del primo tempo, Giani si è improvvisamente accasciato in campo. Così un giocatore avversario ha subito richiamato l’attenzione del direttore di gara che ha prontamente fermato il gioco e permesso l’ingresso dei primi soccorsi. Primi soccorsi portati dallo staff della squadra avversaria grazie al defibrillatore esterno dello stadio ed ai tentativi di rianimazione cardiopolmonare.

Quindi l’arrivo dell’ambulanza ed il trasporto all’ospedale Careggi di Firenze, dove Giani non ha però superato la notte. Inoltre la famiglia del giocatore era presente alla partita ed è scesa sul terreno di gioco in chiaro stato di shock. Dopo l’arrivo in ospedale, Giani ha passato diverse ore in terapia intensiva, nel tentativo di salvargli la vita. Dalle ultime ricostruzioni de Il Mattino, l’infarto è nato da un attacco epilettico che ha colpito Giani durante la partita. Dopo il soccorso, i compagni e lo staff tecnico hanno accompagnato i familiari all’ospedale per vegliare sul 26enne. Inoltre l’allenatore del Castelfiorentino United ha dichiarato che il malore è stato “improvviso e drammatico“. Nella domenica di ricordo di Morosini, il calcio italiano piange un’altra perdita.