Mercato, il Milan guarda alla Bundesliga: le due idee rossonere

È già tempo di mercato per il Milan che, in ottica stagione 2024/2025, pensa già ai possibili rinforzi da aggiungere alla squadra. E lo fa puntando alla Bundesliga, dove due giocatori stuzzicano il palato rossonero.

La dirigenza del Milan è già proiettata ai caldi mesi estivi che stanno per affacciarsi sul panorama calcistico europeo. La stagione corrente sta per giungere ai titoli di coda e, qualsiasi sia il suo risultato finale, sono necessari interventi su più reparti.

Se la squadra rossonera ha faticato nella prima metà di annata, sicuramente lo si deve ai numerosi stop che hanno decimato la formazione a disposizione di mister Pioli. E per cui molti giocatori hanno dovuto saper adattarsi e reinventarsi, anche a caro prezzo.

Per evitare che ciò possa accadere di nuovo, i dirigenti rossoneri hanno mandato Geoffrey Moncada, capo scout del team, ad individuare nel massimo campionato di Germania i giocatori più adatti alle esigenze presenti e future della società. Due, in particolare, i nomi sottolineati a penna sul taccuino. Per i quali vale la pena dare un’occhiata.

Il Milan ‘vola’ in Germania: chi piace ai Rossoneri

In attesa della sfida di giovedì fra Milan e Roma (la prima in Europa League che vede le due italiane fronteggiarsi), bollono in pentola importanti novità sul fronte calciomercato. Moncada, infatti, ha individuato in Victor Boniface e Maxence Lacroix i due possibili obiettivi di giugno.

Boniface, classe 2000, milita nel Bayer Leverkusen dallo scorso luglio. Piacerebbe ai Rossoneri per dare qualità e continuità al reparto offensivo, dove vige l’incognita Giroud. Per lui, sino ad ora, 16 reti in totale e ben 9 assist: statistiche incredibili per una punta centrale di 1 metro e 90 e che, nella maggior parte dei casi, non parte da titolare nelle partite disputate.

Altro nome interessante, questa volta per il reparto difensivo, è quello di Lacroix: altro 2000, ma dal passaporto francese, gioca al Wolfsburg dall’agosto 2020. Da quel momento, una crescita costante che lo ha portato a conquistare sempre più centralità nello scacchiere di Ralph Hasenhüttl. La sua duttilità (è un difensore centrale che gioca anche come libero o terzino destro) è il suo punto di forza che tanto piace ai Rossoneri.

Per l’attaccante, il cui contratto scadrà a giugno 2028, la valutazione si aggira attorno ai 40-50 milioni di euro: cifra che la società è disposta a spendere. Prezzo al ribasso, invece, per il difensore, che potrebbe atterrare a Milano per 15 milioni circa.