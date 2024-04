Mercato Milan: sarà asta in estate per il giocatore

I rossoneri sono pronti a sferrare il colpo sul mercato: in estate dovranno sbaragliare la concorrenza per arrivare al giocatore.

Il Diavolo si prepara al derby italiano in Europa. Questa sera a San Siro arriva la Roma per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Molto della stagione si deciderà in questa doppia sfida con i giallorossi: andare avanti è cruciale per tutti, soprattutto Stefano Pioli. L’allenatore del Milan è spesso criticato e messo in discussione dai tifosi e un bel cammino in una competizione europea potrebbe far calmare anco di più la acque.

Mentre l’ex tecnico di Fiorentina e Lazio si prepara sul campo con i giocatori, Furlani e Moncada stanno già lavorando al mercato estivo. I rossoneri hanno ben chiari gli obiettivi e non vogliono lasciare nulla al caso. Sicuramente arriverà una punta: Giroud lascerà un vuoto da dover colmare al centro dell’attacco. Oltre a quello, altro obiettivo dichiarato è un centrale di difesa: Simon Kjaer è un scadenza e e i problemi fisici di Kalulu costringono a cercare un alternativa. Negli ultimi giorni non sono arrivate buone notizie, la concorrenza sul preferito del Milan si sta alzando.

Pronta l’asta estiva per Buongiorno

I rossoneri, non è un segreto, sono sulle piste di Alessandro Buongiorno. Il capitano del Toro era stato ad un passo dall’Atalanta la scorsa estate ma poi aveva scelto di cuore, rimanendo in granata. Quest’estate la musica sarà diversa, il classe ’99 sta disputando una stagione da assoluto protagonista diventando uno dei centrali più forti del nostro campionato. La brutta notizia per il Milan è che sul giocatore negli ultimi giorni sono piombate anche Inter e Napoli. La concorrenza in estate sarà agguerrita e saranno attese botte e risposte.

I rossoneri sono pronti a tutto. Il Toro valuta il suo gioiello sui 40 milioni e non farà certo sconti. Il giocatore non ha ancora espresso una preferenza e il Milan punta a beffare la concorrenza ma non sarà semplice. Napoli e Inter arriveranno altrettanto agguerrite e sicure della loro offerta a trattare con i granata. L’Europeo di quest’anno potrebbe poi fare il gioco di Urbano Cairo, se Buongiorno dovesse brillare il suo valore si alzerebbe certamente, così come i suoi estimatori. I tornei tra Nazionali sono una vetrina importante per questo Furlani sta provando a muoversi in anticipo. L’asta estiva è assicurata, i rossoneri non si faranno indietro.