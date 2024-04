Milan, cambio in vista per la dirigenza: nei prossimi giorni la firma

Dopo la straordinaria vittoria di ieri contro il Lecce, il Milan è pronto a fare di nuovo festa nei prossimi giorni. Atteso, infatti, un nuovo tassello della dirigenza rossonera.

Il Milan sembra aver ritrovato finalmente la serenità e la fiducia che da tempo cercava sul campo. Uno stato di salute che si nota sul campo, dove sta macinando tanti risultati utili che confermano una seconda posizione in campionato sempre più salda – e in solitudine.

Ma nell’orbita rossonera non gravitano soltanto buone notizie sul rettangolo di gioco, grazie all’operato dei ragazzi di Stefano Pioli che stanno facendo sognare in grande i tifosi.

Perché già nelle scorse settimane si respirava aria di cambiamento all’interno della società e, nei prossimi giorni, tutte quelle voci che si sono susseguite diventeranno realtà. Una vera e propria costruzione rossonera nel presente per il futuro – e non solo.

Milan: un nuovo capitolo nella dirigenza rossonera

Il Milan ha voglia di reinventarsi, di consolidarsi e di proseguire un cammino fatto di storia, successi straordinari e tanta fame. In questa direzione viaggia la new entry in dirigenza, che risponde al nome di Jovan Kirovski. L’ex calciatore statunitense è stato fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic, con cui le strade si erano già incontriate nel lontano 2018, con l’avventura a stelle e strisce dello svedese.

Proprio in quel frangente, i due avevano scritto un’importante pagina della storia del calcio di oggi, dando avvio al sodalizio calcistico fra Europa e USA, meta sempre più ambita dai campioni del Vecchio Continente che hanno voglia di provare nuovi stimoli dopo una carriera intensa.

E così come Kirovski aveva avuto un ruolo fondamentale nel trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angelex Galaxy in MLS, ecco che adesso il primo “colpo” da dirigente rossonero per Zlatan è proprio la sua vecchia conoscenza.

Lo statunitense non è di certo nuovo al mondo del calcio europeo, perché è qui che ha trascorso buona parte della sua carriera, divisa fra Germania, Spagna e Inghilterra. Poi la scelta di tornare nella sua madre patria, dove ha finito per diventare un dirigente sportivo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Kirovski farà da spalla ad Ibrahimovic, occupandosi soprattutto del settore giovanile e coordinando il progetto Under 23. Un segnale importante della dirigenza rossonera, che negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente sensibile allo sviluppo di una cantera per il futuro.