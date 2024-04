Milan, che mazzata per Pioli: non c’è niente da fare

All’antivigilia del match contro il Lecce, non c’è pace per Stefano Pioli e il Milan: le ultime da Milanello.

Dopo una prima parte di stagione piuttosto altalenante, macchiata dall’uscita ai gironi di Champions League, il Milan di Stefano Pioli è tornato a viaggiare a ritmi altissimi: in questo 2024, i rossoneri hanno perso solamente una partita in Campionato, contro il Monza, e ad inizio anno sono stati eliminati dall’Atalanta in Coppa Italia.

La squadra rossonera ha raggiunto i quarti di finale di Europa League e in Campionato si è accaparrata il secondo posto in classifica, staccando Juventus e Bologna.

In Serie A, il Milan ha una media punti vicina a quella dell’anno dello Scudetto, anche se il cammino dei rossoneri può risultare non positivo: davanti al Milan, infatti, c’è un’Inter che corre, e non poco. I cugini nerazzurri sono in vetta alla classifica di Serie A, a +14 sui rossoneri, e possono staccare la tripla cifra.

Il percorso del Milan rimane comunque positivo, considerato che nella prima parte di stagione si era messo tutto in salita, a causa anche dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa rossonera.

Verso Milan-Lecce, novità importanti in arrivo

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia della quinta vittoria consecutiva in Campionato: sabato 6 aprile a San Siro arriva il Lecce, per il match valevole per la 31° giornata di Serie A. Una partita non del tutto scontata per i rossoneri, con i salentini che faranno in modo di conquistare punti importanti per la zona salvezza.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, squalificato per un turno, e di Kalulu e Pobega, gli unici due infortunati della rosa rossonera. Dal ritiro della squadra giallorossa, invece, arrivano buone notizie, circa il recupero di un calciatore importante: Gotti, infatti, ha recuperato il proprio portiere, Wladimiro Falcone.

Il nuovo allenatore della squadra salentina, dunque, avrà tutti i calciatori della sua rosa a disposizione: come riportato dall’ANSA, infatti, anche Falcone partirà con la squadra alla volta di Milano per affrontare la sfida contro la squadra di Pioli. Il portiere ieri si è assentato dalla seduta di allenamento a causa di una gastroenterite, ma domani potrà regolarmente partire con i compagni.

Falcone rappresenta una importante pedina nella rosa del Lecce: il portiere italiano, classe 1995, si è spesso reso protagonista di parate che hanno salvato i risultati dei salentini e il suo recupero è una buona notizia per Gotti, mentre può rivelarsi un problema per il Milan, che dovrà fare i conti con un buon portiere davanti alla porta.