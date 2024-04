Milan, colpo di scena sul mercato: un ex Barcellona per l’attacco

Il Milan sta monitorando alcuni prospetti per il centravanti della prossima stagione. Spunta il nome di un ex Barça nella lista dei desideri.

Siamo alla vigilia di quello che può essere una sfida spartiacque per la stagione del Milan. Il doppio confronto con la Roma porta a due sentieri differenti. Uno, quello della vittoria, che può alimentare i sogni di arrivare fino in fondo. L’altro, la sconfitta, che può far crollare ogni speranza e portare il piatto della bilancia verso la delusione di un’altra annata senza titoli.

Dall’oggi, dipende il domani. Il futuro del Diavolo è profondamente incerto, sia del suo allenatore sia di alcuni interpreti. Tuttavia ciò che appare ormai scritto è l’addio di Olivier Giroud. L’attaccante è totalmente concentrato su questo rush finale, ma sembra inevitabile la partenza direzione Stati Uniti, precisamente ai Los Angeles FC.

Vien da sé, quindi, pensare che la ricerca del nuovo centravanti sia in cima all’ordine del giorno. Il toto attaccanti va attivato già da ora, per non farsi trovare impreparati in vista dell’estate. I piani alti rossoneri hanno già in mente qualche profilo interessante. All’elenco degli ormai noti Zirkzee, Sesko e Gyokeres si è aggiunto anche Ez Abde del Real Betis.

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta Ez Abde: la situazione

Abdessamad Ezzalzouli, in arte Ez Abde, è il nuovo pallino di Furlani e Moncada, come sottolineato da calciomercato.it. Classe 2001, il marocchino si è trasferito in estate al club di Siviglia dopo un prestito annuale trascorso all’Osasuna. Gli andalusi hanno versato 7,5 milioni di euro nelle casse del Barcellona, che possiede ancora una clausola di un’eventuale rivendita del 50% sul giocatore.

Presumibilmente questo fattore porta al rialzo la richiesta del Betis. Inoltre Ez Abde è stato il secondo acquisto più oneroso della storia della società. Tuttavia l’ex blaugrana non si è totalmente integrato nella nuova realtà. Malgrado il contatore delle presenze reciti 32, nelle quali il marocchino ha messo a segno cinque gol, mister Manuel Pellegrini è solito preferirgli calciatori di maggiore esperienza come Isco, Fekir e Pablo Fornals.

Ez Abde potrebbe quindi covare un desiderio di cambiare per trovare più spazio e crescere ancora. Il talento di certo non manca. Da circa due anni l’attaccante è entrato nel giro della Nazionale maggiore, con cui ha già messo a referto 15 apparizioni. Per farlo sbocciare ulteriormente, il Milan potrebbe optare per un “due in uno” nel prossimo mercato. Affiancare un pezzo da 90 acquistato in estate al giovane marocchino, il quale potrebbe trarre beneficio dal maturare al fianco di un’altra punta più “stagionata”.