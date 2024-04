Milan-Genoa, c’è l’ufficialità : la data e l’orario del match

A Milanello è tempo di guardare al futuro. Di seguito le date svelate dalla lega per la 35°giornata di Serie A.

Archiviato il derby di Milano, la corazzata di mister Pioli dovrà rimanere concentrata sul finale di stagione se vuole blindare l’ambito secondo posto. Scherzo del destino, in vista della 34° giornata, il calendario ha accoppiato le due squadre che lottano per la seconda posizione: Milan e Juventus.

Il diavolo dovrà fare a meno di molti dei suoi punti fermi soprattutto della retroguardia: Theo Hernandez, Calabria e Tomori saranno infatti indisponibili per squalifica. Lo stato d’animo con cui la Vecchia Signora affronterà l’incontro di sabato invece, dipenderà molto dal passaggio del turno in Coppa Italia, nella sfida di stasera contro la Lazio.

Sarà dunque curioso capire in che condizioni gli uomini di Pioli arriveranno alla 35° giornata, il distacco sulla Juve potrebbe aumentare o addirittura ridursi. A prescindere da ciò, ad attendere i rossoneri ci sarà il Genoa dell’ex Alberto Gilardino. La lega Serie A si è già portata avanti svelando tutti gli orari del weekend calcistico che inizierà venerdì 3 maggio.

Serie A, svelati gli orari della 35°giornata

Il fine settimana di calcio in Serie A, si aprirà con L’anticipo del friday night dal sapore europeo Torino-Bologna. I granata lottano per un piazzamento in Conference League, mentre la squadra di Thiago Motta spera di confermare il quarto posto che significherebbe una storica qualificazione in Champions.

I rossoneri invece avranno più di una settimana di tempo per preparare la sfida contro il Genoa. L’incontro che si disputerà a San Siro si giocherà nel posticipo di domenica 6 maggio alle ore 18:00