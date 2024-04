Milan, il baby prodigio può dire addio: piomba la Premier League

Il Milan trema: dalla Premier League sono pronti a piombare sul difensore rossonero. Furlani e Moncada riflettono, intanto i primi contatti con l’entourage sono stati avviati.

Tempo di riflessioni a Casa Milan. Furlani e Moncada al centro del tavolo rossonero per costruire il nuovo Milan 2024/2025. Una stagione che ha visto la squadra guidata da Stefano Pioli affrontare prima un periodo di grande difficoltà dovuto anche alle tantissime assenze per infortunio e poi una grande rinascita che urla 5 vittorie consecutive in campionato, valse la conquista del secondo posto in solitaria a +6.

Non esenti da rimpianti però i rossoneri che si rimproverano tanti punti lasciati per strada e che sembravano essere alla portata. Dalla trasferta di Lecce, passando per quella di Napoli e nella partita casalinga con l’Udinese, 7 punti che ora potevano significare lotta al vertice.

Nel frattempo però il bilancio stagionale rossonero rimane comunque positivo e la società guarda al futuro con fiducia. Dall’estero, principalmente dalla Premier League arrivano inaspettate le prime sirene di mercato, ecco chi riguardano.

Simic contattato dalla Premier League, il Milan pronto al rinnovo

Come confermato da Tuttomercatoweb.it, Jean-Carlo Simic potrebbe lasciare il Milan direzione Inghilterra. Secondo le prime indiscrezioni su di lui ci sarebbero Fulham e Bournemouth. Con il contratto in scadenza a giugno 2025 i rossoneri sono intenzionati ad avviare le trattative di rinnovo del figlio d’arte.

La sensazione è che l’entourage del giocatore abbia aperto al prolungamento dell’accordo con un adeguamento salariale importante dato che al momento il difensore è uno dei giocatori con l’ingaggio più basso in rosa. Oltre a ciò Simic non ha mai mancato di sottolineare come il Milan sia a tutti gli effetti la sua priorità assoluta.

Proprio per questo Furlani e Moncada sono positivi in vista del futuro del giocatore. Milan che comunque potrebbe dover fare i conti con una grande cessione in estate. I tre nomi in lizza fanno tremare i tifosi. Leao, Theo o Maignan. Uno dei tre potrebbe lasciare Milano per questioni di bilancio e sostenibilità.

Dopo l’addio di Tonali, i tifosi rossoneri scongiurano che questo accada ma le sensazioni non sono troppo positive. Milan che però al momento è concentrato sul campionato, ma soprattutto sull’Europa League dove affronterà la Roma di Daniele De Rossi per un derby d’Europa tutto italiano. Giallorossi rinfrancati e assetati di vittoria dopo il successo nella stracittadina contro la Lazio potrebbero rappresentare un serio pericolo per il Diavolo e per i suoi sogni di gloria.