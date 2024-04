Milan, il calciatore attacca la società: da non credere

Dopo la sconfitta del derby contro l’Inter, il giocatore rossonero si è presentato ai microfoni di SportMediaset senza peli sulla lingua: l’attacco alla società ha lasciato tutti senza parole.

Quella di ieri sera è una sconfitta difficile da digerire per il Milan, i rossoneri dopo l’eliminazione dall’Europa League contro la Roma avrebbero voluto regalarsi e regalare ai propri tifosi la gioia di vincere il derby. Così però non è stato a portare a casa lo scontro diretto è stata ancora una volta l’Inter di Simone Inzaghi, che oltre alla vittoria ha ufficialmente vinto il suo ventesimo scudetto con annessa seconda stella. Dopo questo derby infuocato tanti sono stati i giocatori che hanno espresso il proprio pensiero, tra di loro c’è stato anche Yacine Adli, centrocampista del Milan, che ha parlato ai microfoni di SportMediaset.

Tra le tante cose il giocatore ha espressamente dichiarato che perdere questo tipo di partite brucia sempre, soprattutto considerando quello che c’era in ballo ieri sera:

“Brucia tanto. Oggi non era solo un derby ma era tanto di più perché sapevamo che l’Inter poteva vincere lo Scudetto e volevamo dare soddisfazione ai nostri tifosi, che abbiamo deluso tanto in questa stagione”.

Adli senza peli sulla lingua contro la società rossonera

Oltre a rivolgere un pensiero di dispiacere verso i propri tifosi che dopo la sconfitta all’Olimpico, si erano raccomandati di pensare solo al derby, Adli non ha avuto paura di esprimere il suo pensiero anche in merito alla stessa società del Milan, alla quale ha fatto una richiesta molto diretta senza fare troppi giri di parole, di seguito le sue dichiarazioni:

“Se la società vuole vincere dobbiamo avere una squadra forte e abbiamo bisogno di giocatori forti. Il nostro progetto è basato su più anni, ed è ancora lungo, ma dobbiamo fare molto di più…”.

Insomma il pensiero di Adli è abbastanza chiaro, per puntare a vincere nella prossima stagione bisognerà fare un gran lavoro, per fare bene servono rinforzi, questa è fodamentalmente la richiesta diretta fatta dal giocatore. Per il momento però è importante finire questo campionato nel migliore dei modi, mancano ancora cinque partite e l’obiettivo resta quello di guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions, per il mercato c’è ancora tempo. Per il Milan questa sarà una sessione estiva importante e sicuramente la società proverà a fare del proprio meglio, a partire proprio dalla panchina, dove l’addio di Stefano Pioli si fa sempre più concreto.