Milan, il dato esalta il lavoro di Pioli: è l’unica squadra della Serie A

Stefano Pioli può sorridere il suo lavoro al Milan sta dando i suoi frutti: i rossoneri sono l’unica squadra in Serie A a raggiungere il dato.

Questo Milan sta proprio sorprendendo tutti, dopo un periodo negativo la squadra è tornata piano piano a riacquistare fiducia in sè stessa e dopotutto si sa entusiasmo genera entusiasmo. Adesso i rossoneri sono in un momento molto buono della propria stagione ma che allo stesso è senza dubbio anche il più delicato. In ballo c’è l‘Europa League, di cui l’11 aprile giocheranno l’andata dei quarti di finale contro la Roma ma ovviamente c’è anche l’ambizione di mantenere la seconda posizione in classifica visto che ormai la prima non può più essere presa in considerazione. Mantenere le distanza con il terzo posto occupato dalla Juventus sarà importantissimo in questi ultimi due mesi di campionato.

Quando una squadra lavora bene insieme e i risultati positivi arrivano poi è tutto più facile sia per i singoli giocatori che per tutto il gruppo. Questo è anche uno dei motivi che ha visto diversi giocatori rossoneri crescere anche nei numeri di gol e di assist in questi due ultimi mesi. Secondo quanto riportato da Opta, il Milan è l’unica squadra di Serie A in questo momento con ben 4 giocatori in doppia cifra di gol nella stagione 2023/24.

Milan, quattro giocatori in doppia cifra: i nomi

Durante Fiorentina-Milan, Loftus-Cheek ha segnato la sua decima rete in rossonero e ha automaticamente portato il Milan ad avere addirittura 4 giocatori in doppia cifra in questa stagione. Sono numeri molto importanti, che mettono in evidenza tutto il lavoro fatto da Pioli e i suoi ragazzi in questi mesi soprattutto in fase offensiva della squadra.

Il primo rossonero a raggiungere la quota dei dieci gol è stato Olivier Giroud, che nonostante l’età ormai avanzata non si è mai fatto trovare impreparato, diventando unna garanzia lì davanti. Addirittura il francese ormai ha superato le 10 reti e adesso è arrivato a quota 14 e perché no potrebbe puntare a raggiungere anche i venti gol fino alla fine del campionato.

Il secondo ad oltrepassare il traguardo 10 gol è stato Christian Pulisic, che poi ha anche superato arrivando a contare dodici reti messe a segno da lui. Numeri per lo statunitense che rendono l’attuale annata la migliore della sua carriera sotto l’aspetto realizzativo. Il terzo è Rafa Leao che è arrivato a quota 11, ed infine fresco fresco c’è appunto Loftus-Cheek. Il prossimo potrebbe essere Jovic che è fermo a otto reti, quindi a solo due reti per raggiungere la doppia cifra.

Questi numeri sono importantissimi e non si verificavano così tanti giocatori in doppia cifra in una stagione al Milan dall’annata 2008/09 con: Pato 18, Kaká 16, Inzaghi 16 e Ronaldinho 10 nomi che hanno scritto e sono diventati parte della storia del club rossonero, lasciando un segno nel cuore di tutti i tifosi.