Milan, il direttore annuncia la cessione: “Un bel profitto”

A margine della 31° giornata di Campionato, è arrivato un importante indizio di mercato da parte del direttore del club di Serie A.

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia del quinto successo consecutivo in Serie A: in questo 2024, i rossoneri hanno perso in Campionato soltanto una partita, contro il Monza, mentre hanno continuato il proprio cammino in Europa League.

Nella competizione europea, infatti, la squadra rossonera tornerà in campo le prossime settimane, per la doppia sfida dei quarti di finale contro la Roma. In Campionato, invece, i rossoneri torneranno in campo sabato 6 aprile, alle ore 15:00, a San Siro contro il Lecce.

Una sfida non banale per la squadra di Pioli, considerato che i salentini sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e sono freschi di cambio in panchina: nella scorse settimane, infatti, il Lecce ha esonerato D’Aversa e ha chiamato Gotti. Il Milan proverà a consolidare dunque il secondo posto in classifica, mantenendo il distacco dalla Juventus, scivolata ora al terzo posto.

Verso Milan-Lecce, il direttore lancia un indizio di mercato

La sfida in programma per sabato 6 aprile tra Milan e Lecce può portare a dei risvolti sul fronte del mercato: la società rossonera, infatti, è già al lavoro per programmare la prossima stagione e un nuovo innesto in rosa può arrivare proprio dalla società salentina. Il Milan ha messo gli occhi sul baby talento classe 2004, Patrick Dorgu: il difensore del Lecce e della nazionale U21 della Danimarca è arrivato in Italia nel luglio del 2022 ed è stato aggregato alla primavera della squadra salentina. Dalla scorsa estate, D’Aversa lo ha aggregato alla prima squadra e ha trovato pure l’esordio in Serie A qualche settimana più tardi dall’inizio del Campionato.

Proprio su Dorgu ha parlato Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, a margine di un intervento presso Unisalento. Nelle sue dichiarazioni, riportate da pianetalecce.it, si può evincere che il Lecce è disposto a vendere Dorgu ad una buona cifra. Queste le sue parole:

Sicuramente non posso dire che con Dorgu andremo in perdita. La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce.

Il Lecce, infatti, da sempre valorizza il proprio settore giovanile e Dorgu, nonostante un solo anno nella primavera, ha dimostrato di essere un buon giovane giocatore, con ampi margini di miglioramento. Molte squadre hanno messo gli occhi sul classe 2004, tra cui il Milan: chissà che le due dirigenze, prima del match, non si incontrino per parlare del giovane terzino sinistro.