Milan, il top club punta su Camarda: la situazione

Calciomercato Milan, il futuro di Francesco Camarda potrebbe allontanarsi da Milano: sul giocatore c’è l’interesse di un top club.

Il Milan è pronto per affrontare al meglio questi ultimi due mesi di stagione oltre a pensare al campionato, per strappare un pass per la Champions League il prossimo anno deve pensare anche all’Europa League. L’obiettivo di Stefano Pioli è sicuramente quello di provare ad arrivare fino in fondo alla competizione e perché no sognare anche di portare il trofeo per la prima volta a Milano. Nel frattempo però la stessa società non può che iniziare a dare uno sguardo al futuro, sia in entrata che in uscita.

Uno dei nomi più discussi dal suo esordio in prima squadra è quello di Francesco Camarda, classe 2008, che ha stregato tutti i tifosi rossoneri e non solo grazie alle sue prestazioni. Stefano Pioli stesso ha visto del potenziale nel ragazzo che gioca in pianta stabile con la primavera del Milan, tanto da farlo entrare al minuto 83 di Milan-Fiorentina al posto di Jovic, diventando così il più giovane debuttante di sempre in Serie A.

Su Camarda spunta anche il Bayern Monaco

Camarda, sta per compiere 16 anni, è cresciuto indossando i colori rossoneri e come ogni bambino che ha nel cuore una squadra vorrebbe poter diventare un professionista a tutti gli effetti indossando quei colori.

Nonostante gli ottimi rapporti che ci sono tra la società, il ragazzo e il suo entourage, ultimamente l’idea che il giovane talento del Milan possa lasciare il Diavolo anche prima del suo primo contratto da professionista non è da escludere. Di Stefano, noto giornalista di Sky che si occupa dei rossoneri, ha infatti parlato di un possibile addio del giovane talento da Milano.