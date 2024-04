Milan Inter, arriva l’avvertimento di Marotta: l’ha detto sul derby

Milan-Inter è alle porte. Il 22 aprile sarà un particolare lunedì con un match delicato che non è solo un semplice derby. Marotta avvisa i rossoneri.

Quest’anno Milan-Inter non sarà un derby come tutti gli altri, o come tutte le altre volte. Quest’anno i rossoneri saranno l’ago della bilancia, perché in base alla prestazione dei ragazzi di Pioli verranno decise le sorti del campionato. L’Inter infatti potrebbe vincere aritmeticamente il titolo proprio contro i cugini rossoneri, e al Diavolo spetta l’arduo compito di evitare che ciò accada.

I rossoneri dovranno cercare di evitare che i nerazzurri possano cucire la seconda stella proprio nel derby e proprio a San Siro, nella casa che – forse ancora per poco – i due club di Milano hanno sempre condiviso. A tutto ciò si aggiunge poi la classica rivalità che ha da sempre contraddistinto il derby di Milano, che vedrà tingere con il nero e il rosso o con l’azzurro e il nero la città lombarda. A infuocare ancor più un clima tutt’altro che sereno ci ha pensato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter.

Milan-Inter, Marotta infuoca il match: “Per noi non è solo un derby, è un evento storico”

Il derby di quest’anno sarà un derby che deciderà le sorti dello scudetto. Proprio contro il Milan, l’Inter potrebbe conquistare il tricolore e cucire la seconda stella sul petto. A parlare dell’importanza del match ci ha pensato l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, durante un evento a Milano per presentare la partnership tra Inter e Unopiù.

Queste le sue parole sul match:

“Sta iniziando a permeare l’aria di derby. Per noi, però, questo non è solo un derby, ma quest’anno rappresenta qualcosa di eccezionalmente straordinario. Ci stiamo preparando concentrando le nostre energie su ciò che potrebbe diventare un evento storico“.

Marotta avverte il Milan. L’Inter ha affrontato questa stagione in maniera eccelsa, e dunque l’ultimo sprint finale verrà affrontato come un possibile evento storico, non come un semplice derby.Con la tensione palpabile e la speranza accesa, l’Inter si avvicina a questo match con i cugini rossoneri con il fervore di chi è determinato a scrivere la propria pagina di gloria nell’annali del calcio italiano. Al Milan spetta l’arduo compito di frenare gli entusiasmi nerazzurri e di evitare che i festeggiamenti possano iniziare proprio a San Siro, proprio nel derby.

Difficile fare un pronostico, soprattutto in virtù delle ultime prestazioni del Milan, battuto dalla Roma in Europa League. Ma il derby è il derby, dove tutto può succedere e dove i rossoneri difficilmente lasceranno campo libero ai nerazzurri per i festeggiamenti.