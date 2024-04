Milan-Inter, il giocatore non ce la fa: salta il derby

Manca davvero pochissimo al tanto atteso Derby di questa sera tra Milan-Inter, ma arriva una notizia dell’ultimo minuto dove uno dei protagonisti non sarà della partita e andrà direttamente in tribuna.

Tutto pronto ormai per la tanto attesa partita, quella di questa sera alle 20:45 che avrà come palcoscenico lo stadio di San Siro e vedrà protagonisti il Milan di mister Stefano Pioli sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

Un Derby che può diventare unico e speciale per la tifoseria nerazzurra nel caso in cui lo vincesse l’Inter. Questo perché significherebbe per loro la conquista del ventesimo scudetto e la seconda stella sul petto con cinque giornate di anticipo, infatti, alla squadra mancano solo tre punti per avere la certezza matematica della vittoria del campionato.

Il Milan però non vuole assolutamente che questo accada e, infatti, darà il massimo per vincere in modo che la squadra di Simone Inzaghi possa posticipare la festa per le vie di Milano alla prossima giornata di campionato. I rossoneri, infatti, hanno voglia di rivalsa soprattutto dopo il pareggio con il Sassuolo e la dolorosa uscita avvenuta contro la Roma di Daniele De Rossi in Europa League dove la squadra ha perso sia la partita di andata che quella di ritorno. Proprio per questo motivo, quindi, vogliono regalare ai tifosi un piccolo sorriso dopo una stagione che ha avuto alti e bassi.

Milan-Inter: è ufficiale un giocatore dell’Inter salta il Derby

A poche ore dal fischio di inizio per il derby di questa sera, viene ufficializzata l’assenza di un protagonista della sfida. Secondo Sky Sport, infatti, l’ex juventino Juan Cuadrado non farà parte della partita. Di seguito sono riportate le ultime novità.

Simone Inzaghi ha sciolto i dubbi che aveva in vista del derby di questa sera per quanto riguarda Juan Cuadrado. Infatti, l’esterno colombiano non sarà a disposizione del tecnico a causa di un affaticamento muscolare. Per il resto, Simone Inzaghi, ha a disposizione tutta la rosa per la partita di questa sera.

Juan Cuadrado, quindi, dovrebbe tornare a disposizione del mister Inzaghi per la gara in programma sabato prossimo contro il Torino alle ore 15:00.

Un’assenza che però non cambia molto i piani di Simone Inzaghi che, per la partita contro il Milan, ha deciso di scegliere l’undici titolare per scendere in campo.